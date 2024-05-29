Кропива допоможе покращити врожай капусти — цікаві факти та секрети для дачників

Людина, яка збирає кропиву в кошик. Фото: Grow Create Sip

Капуста — це не примхлива рослина, але їй важливо отримувати найкраще підживлення, та мало хто знає, що в цьому їй може допомогти звичайна кропива. Ми розповідаємо, як можна за допомогою кропиви отримати великий врожай цього овоча.

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До складу кропиви входить велика кількість різних корисних речовин, завдяки чому вона може бути екологічним добривом для рослин. До того ж, це дієвий засіб проти шкідників, які є справжньою і поширеною проблемою для всіх дачників.

Тому, якщо ви помітили багато кропиви на своїй ділянці і хочете її позбутися, робити це категорично не варто. Адже за допомогою цієї рослини можна збільшити врожайність капусти на городі. Слід знати, як це можна зробити.

Великий урожай капусти на городі. Фото: Decorexpro

Як кропива може збільшити врожай капусти

Настій з кропиви

Цей засіб вважається дієвим підживленням для капусти і захищає її від різних шкідників. Щоб приготувати цей настій, потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Кропива — один кілограм

Вода — одне відро

Залийте кропиву водою і залиште в такому стані на 24 години, після чого розведіть водою у співвідношенні один до п’яти і обприскуйте цим настоєм рослину.

Приготовлений настій з кропиви у бочці. Фото: Pinterest

Листя та рослини кропиви

Щоб захистити капусту від городньої совки і дротяника, покладіть до лунок декілька листків кропиви. Також можна посіяти кропиву і у міжрядді та по периметру капусти. Специфічний аромат кропиви відлякає велику кількість шкідників, тому вони пройти втечуть з городу.

Зрізана кропива

Щоб відлякати шкідники цим методом, покладіть на грядці з овочем зрізані стебла кропиви або встроміть їх у ґрунт. А щоб захистити капусту від слимаків і равликів, обгорніть кропивою ніжки капусти.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини потрібно посадити біля капусти, щоб збільшити урожай.

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