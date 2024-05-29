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Как можно увеличить урожай капусты — поможет крапива

29 мая 2024 04:17
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Крапива поможет улучшить урожай капусты — интересные факты и секреты для дачников
Человек, собирающий крапиву в корзину. Фото: Grow Create Sip
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Капуста — это не капризное растение, но ей важно получать самую лучшую подкормку, но мало кто знает, что в этом ей может помочь обычная крапива. Мы рассказываем, как можно с помощью крапивы получить большой урожай этого овоща.

Новини.LIVE делится секретами.

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В состав крапивы входит большое количество различных полезных веществ, благодаря чему она может являться экологическим удобрением для растений. К тому же, это действенное средство против вредителей, которые являются настоящей и распространенной проблемой для всех дачников.

Поэтому, если вы заметили много крапивы на своем участке и хотите от него избавиться, делать это категорически не стоит. Ведь с помощью этого растения можно увеличить урожайность капусты на огороде. Следует знать, как это можно сделать.

Большой урожай капусты на огороде
Большой урожай капусты на огороде. Фото: Decorexpro

Как крапива может увеличить урожай капусты

Настой из крапивы

Это средство считается действенной подкормкой для капусты и защищает ее от разных вредителей. Чтобы приготовить этот настой, нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Крапива — один килограмм
  • Вода — одно ведро

Залейте крапиву водой и оставьте в таком состоянии на 24 часа, после чего разведите водой в соотношении один к пяти и опрыскивайте этим настоем растение.

Настой из крапивы в бочке.
Приготовленный настой из крапивы в бочке. Фото: Pinterest

Листья и растения крапивы

Чтобы защитить капусту от огородной совки и проволочника, положите в лунки несколько листьев крапивы. Также можно посеять крапиву и в междурядье и по периметру капусты. Специфический аромат крапивы отпугивает большое количество вредителей, поэтому они просто сбегут из огорода.

Срезанная крапива

Чтобы отпугнуть вредители этим методом, положите на грядке с овощом срезанные стебли крапивы или воткните их в почву. А чтобы защитить капусту от улиток и улиток, оберните крапивой ножки капусты.

Напомним, мы писали о том, какие растения нужно посадить возле капусты, чтобы увеличить урожай.

Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить капусту на огороде от разных вредителей.

Также мы сообщали о том, что лучше положить в лунки во время посадки капусты на огороде.

растения
капуста
огород
крапива

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