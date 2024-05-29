Крапива поможет улучшить урожай капусты — интересные факты и секреты для дачников

Как можно увеличить урожай капусты — поможет крапива
Капуста — это не капризное растение, но ей важно получать самую лучшую подкормку, но мало кто знает, что в этом ей может помочь обычная крапива. Мы рассказываем, как можно с помощью крапивы получить большой урожай этого овоща.
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В состав крапивы входит большое количество различных полезных веществ, благодаря чему она может являться экологическим удобрением для растений. К тому же, это действенное средство против вредителей, которые являются настоящей и распространенной проблемой для всех дачников.
Поэтому, если вы заметили много крапивы на своем участке и хотите от него избавиться, делать это категорически не стоит. Ведь с помощью этого растения можно увеличить урожайность капусты на огороде. Следует знать, как это можно сделать.
Как крапива может увеличить урожай капусты
Настой из крапивы
Это средство считается действенной подкормкой для капусты и защищает ее от разных вредителей. Чтобы приготовить этот настой, нужно взять такие ингредиенты, как:
- Крапива — один килограмм
- Вода — одно ведро
Залейте крапиву водой и оставьте в таком состоянии на 24 часа, после чего разведите водой в соотношении один к пяти и опрыскивайте этим настоем растение.
Листья и растения крапивы
Чтобы защитить капусту от огородной совки и проволочника, положите в лунки несколько листьев крапивы. Также можно посеять крапиву и в междурядье и по периметру капусты. Специфический аромат крапивы отпугивает большое количество вредителей, поэтому они просто сбегут из огорода.
Срезанная крапива
Чтобы отпугнуть вредители этим методом, положите на грядке с овощом срезанные стебли крапивы или воткните их в почву. А чтобы защитить капусту от улиток и улиток, оберните крапивой ножки капусты.
Напомним, мы писали о том, какие растения нужно посадить возле капусты, чтобы увеличить урожай.
Раньше мы рассказывали о том, как можно защитить капусту на огороде от разных вредителей.
Также мы сообщали о том, что лучше положить в лунки во время посадки капусты на огороде.
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