Какой сорт капусты самый лучший для квашения — что посадить на огороде

Дачница, которая собирает урожай капусты на огороде. Фото: Alamy

Много людей любят есть квашеную капусту, но далеко не у всех она получается вкусной. Если вы хотите вырастить на своем огороде самую лучшую капусту, которая подойдет для квашения и будет вызывать восхищение у родных, следует понимать, какие сорта необходимо выбирать.

Новини.LIVE называет эти сорта.

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Среднеспелые сорта

Агрономы рекомендуют выбрать для посадки такие сорта среднеспелой капусты, как:

Надежда

Слава

Сорт "Надежда" — это капуста, которая подходит для открытой почвы и может дать урожай уже через 123 дня после того, как появляются первые листочки. Этот сорт может выдерживать холодные дни и может храниться до пяти месяцев. К тому же, этот сорт можно сажать довольно рано, ведь он совсем не боится заморозков.

Сорт "Слава" дает первые плоды уже через 90-115 дней после посадки в открытую почву. Сорт не трескается и может храниться свежим до трех месяцев.

Большой кочан капусты на огороде. Фото: Freepik

Позднеспелые сорта

Если вы выбираете поздние сорта капусты, то агрономы советуют обратить внимание на такие сорта, как:

Амагер

Подарок

Первый сорт дает плоды уже через 125-130 дней после посадки, и урожай из него получается большим. К тому же, в период созревания кочаны такой капусты не лопаются. А вот второй сорт созревает через 114-130 дней после возникновения первых ростков, может лежать до марта и устойчив к многим заболеваниям.

Дачник, держащий в руках кочан капусты. Фото: Love The Garden

Среднепоздние сорта

Если речь идет о среднепоздних сортах, то следует обратить свое внимание на сорт "Атрия". С момента возникновения первых побегов до момента созревания проходит примерно 115-120 дней. Кочаны этого сорта весят от четырех до восьми килограмм и могут лежать до шести месяцев.

Напомним, мы писали о том, чем лучше подкармливать капусту на огороде, чтобы получить большой урожай.

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