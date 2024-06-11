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Борщ буде таким, що пальчики оближеш — який сорт буряку вважається найсолодшим

11 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Який найкращий сорт буряка для борщу посадити — поради для дачників
Молода дівчина, яка тримає буряк у руці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні господині знають, як для приготування смачного борщу важливо, щоб був солодкий буряк. Тому перш, ніж готувати якусь страву, до складу якої входить цей популярний овоч, варто правильно обрати найкращий сорт.

Новини.LIVE розповідає про найкращий сорт буряку.

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Якщо ви хочете приготувати борщ або якусь страву, від якої близькі будуть у захваті, вам варто обрати правильний сорт буряку. Річ у тому, що від цього залежатиме, чи смачний у вас вийде та чи інша страва з буряком. Тому слід знати, який сорт цього овоча є найсолодшим і має великі коренеплоди.

Несколько плодов свеклы на столе
Декілька плодів буряку на столі. Фото: Freepik

Як правильно підібрати сорт буряку

На сьогоднішній день існує велика кількість сортів буряку, які можна вирощувати на дачі. Господині підбирають ці сорти за легкістю вирощування, солодкістю, соковитістю і розміру. Але важливо враховувати і якість ґрунту, де ви збираєтеся посадити культуру.

Який ранньостиглий сорт є найкращим

Експерти зазначають, що найкращим ранньостиглим сортом буряку вважається сорт "Акація". Річ у тому, що він здатний витримати різні захворювання, від яких часто страждають буряки, і довготривалу засуху надворі.

Мужчина, держащий вырванную свеклу в руке
Чоловік, який тримає вирваний буряк у руці. Фото: Freepik

До того ж, плоди цього сорту виходять великими, соковитими і солодкими, маючи у своєму складі більш, ніж 18% цукру. Завдяки такому складу буряк є ідеальним для приготування різних страв, зокрема, для приготування національного українського борщу.

Якщо для вас цей сорт є не таким солодким, як би вам хотілося, можете додати солодкості за допомогою народних методів. Для цього приготуйте спеціальне добриво, яке складається з таких інгредієнтів, як:

  • Харчова сіль — одна чайна ложка
  • Звичайна вода — одне відро

Нагадаємо, ми писали про те, який сорт рису необхідно підібрати, щоб приготувати смачний плов. 

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