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Борщ будет таким, что пальчики оближешь — какой сорт свеклы считается самым сладким

11 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какой самый лучший сорт свеклы для борща посадить — советы для дачников
Молодая девушка, держащая свеклу в руке. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие хозяйки знают, как для приготовления вкусного борща важно, чтобы была сладкая свекла. Поэтому прежде, чем готовить какое-нибудь блюдо, в состав которого входит этот популярный овощ, следует правильно выбрать самый лучший сорт.

Новини.LIVE рассказывает о самом лучшем сорте свеклы.

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Если вы хотите приготовить борщ или какое-нибудь блюдо, от которого близкие будут в восторге, вам следует выбрать правильный сорт свеклы. Дело в том, что от этого будет зависеть, вкусно ли у вас получится то или иное блюдо со свеклой. Поэтому следует знать, какой сорт этого овоща самый сладкий и имеет большие корнеплоды.

Несколько плодов буряка на столе.
Несколько плодов свеклы на столе. Фото: Freepik

Как правильно подобрать сорт свеклы

На сегодняшний день существует множество сортов свеклы, которые можно выращивать на даче. Хозяйки подбирают эти сорта по легкости выращивания, сладости, сочности и размеру. Но важно учитывать и качество почвы, где вы собираетесь посадить культуру.

Какой раннеспелый сорт является самым лучшим

Эксперты отмечают, что самым лучшим раннеспелым сортом свеклы считается сорт "Акация". Дело в том, что он способен выдержать разные заболевания, от которых часто страдает свекла, и длительную засуху на улице.

Мужчина, держащий вырванный буряк в руке
Человек, держащий вырванную свеклу в руке. Фото: Freepik

К тому же, плоды этого сорта получаются крупными, сочными и сладкими, имея в своем составе более 18% сахара. Благодаря такому составу свекла идеальна для приготовления различных блюд, в частности, для приготовления национального украинского борща.

Если для вас этот сорт не так сладок, как бы вам хотелось, можете добавить сладости с помощью народных методов. Для этого приготовьте специальное удобрение, состоящее из таких ингредиентов, как:

  • Пищевая соль — одна чайная ложка
  • Обычная вода — одно ведро

Напомним, мы писали о том, какой сорт риса необходимо подобрать, чтобы приготовить вкусный плов.

Раньше мы рассказывали о том, какой сорт помидоров следует посадить на своей даче.

Также мы сообщали о том, какой сорт кабачков считается самым лучшим для приготовления блюд.

свекла
советы
овощи
сорт

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