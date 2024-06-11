Какой самый лучший сорт свеклы для борща посадить — советы для дачников

Молодая девушка, держащая свеклу в руке. Фото: Freepik

Настоящие хозяйки знают, как для приготовления вкусного борща важно, чтобы была сладкая свекла. Поэтому прежде, чем готовить какое-нибудь блюдо, в состав которого входит этот популярный овощ, следует правильно выбрать самый лучший сорт.

Новини.LIVE рассказывает о самом лучшем сорте свеклы.

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Если вы хотите приготовить борщ или какое-нибудь блюдо, от которого близкие будут в восторге, вам следует выбрать правильный сорт свеклы. Дело в том, что от этого будет зависеть, вкусно ли у вас получится то или иное блюдо со свеклой. Поэтому следует знать, какой сорт этого овоща самый сладкий и имеет большие корнеплоды.

Несколько плодов свеклы на столе. Фото: Freepik

Как правильно подобрать сорт свеклы

На сегодняшний день существует множество сортов свеклы, которые можно выращивать на даче. Хозяйки подбирают эти сорта по легкости выращивания, сладости, сочности и размеру. Но важно учитывать и качество почвы, где вы собираетесь посадить культуру.

Какой раннеспелый сорт является самым лучшим

Эксперты отмечают, что самым лучшим раннеспелым сортом свеклы считается сорт "Акация". Дело в том, что он способен выдержать разные заболевания, от которых часто страдает свекла, и длительную засуху на улице.

Человек, держащий вырванную свеклу в руке. Фото: Freepik

К тому же, плоды этого сорта получаются крупными, сочными и сладкими, имея в своем составе более 18% сахара. Благодаря такому составу свекла идеальна для приготовления различных блюд, в частности, для приготовления национального украинского борща.

Если для вас этот сорт не так сладок, как бы вам хотелось, можете добавить сладости с помощью народных методов. Для этого приготовьте специальное удобрение, состоящее из таких ингредиентов, как:

Пищевая соль — одна чайная ложка

Обычная вода — одно ведро

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