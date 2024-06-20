Який сорт груші найкращий в Україні — що посадити в саду

Людина, яка зриває грушу з дерева в саду. Фото: Freepik

Напевно жоден сад не можна уявити без красивих плодових дерев, які його прикрашають, але дуже важливо обирати правильні сорти, щоб виростити великі плоди. Наприклад, щоб мати гарний урожай груш, потрібно знати, який сорт вважається найкращим для вирощування.

Новини.LIVE розповідає про найкращий сорт груші.

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Досвідчені дачники впевнені, щоб грушеве дерево дуже легко вирощувати, через що у більшості садів можна побачити саме ці фрукти. Та перед покупкою саджанців необхідно точно знати, який сорт груші варто придбати, щоб сад був прикрашений великою кількістю плодів.

Важливо обрати сорт, який матиме багато переваг серед інших, і купити саме той, який дасть багато плодів. Тож, якщо ви прагнете виростити найкращі фрукти, радимо вам ознайомитися з найкращими сортами цього фрукту в Україні.

Стиглі груші на плодовому дереві. Фото: Pexels

Найкращі сорти груші в Україні

Клаппа

Цей сорт дерева з грушами, яке вивели селекціонери із США, має активний ріст і формує густу крону ще в молодому віці. Висота цього плодового дерева за декілька років активного росту може сягати чотирьох метрів.

Хоча дерево має доволі густий стовбур, гілки в нього досить тонкі, тому краще подбати про те, щоб встановити якусь опору для нього. Якщо ви посадите цей сорт груш, будьте готові вже у першій половині серпня зібрати великий урожай гарних фруктів, які можна довго зберігати. До речі, такі груші можна вживати свіжими або робити з них сухофрукти.

Стиглі та великі фрукти на дереві з грушами. Фото: Pinterest

Медова

Цей пізньостиглий сорт груші є доволі популярним в Україні, а його дерево може досягати висоти в два метри. Якщо ви посадите медову грушу, можете зібрати перший урожай вже на третій рік після посадки. Фрукти цього сорту не потребують серйозного догляду і чудово пристосовуються до нових місць.

Головними перевагами цього сорту є маленький розмір і потреба у маленькому просторі, через що дерево не хворіє і стійко переносить суворий клімат. До того ж, після дозрівання фрукти не падають на землю, а висять на дереві, навіть в умовах дощової і вітряної погоди.

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