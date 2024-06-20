Какой сорт груши самый лучший в Украине — что посадить в саду

Человек, срывающий грушу с дерева в саду. Фото: Freepik

Наверное ни один сад нельзя представить без красивых плодовых деревьев, которые его украшают, но очень важно выбирать правильные сорта, чтобы вырастить большие плоды. К примеру, чтобы иметь хороший урожай груш, нужно знать, какой сорт считается самым лучшим для выращивания.

Новини.LIVE рассказывает о самом лучшем сорте груши.

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Опытные дачники уверены, чтобы грушевое дерево очень легко выращивать, поэтому в большинстве садов можно увидеть именно эти фрукты. Но перед покупкой саженцев необходимо точно знать, какой сорт груши следует приобрести, чтобы сад был украшен большим количеством плодов.

Важно выбрать сорт, который будет иметь много преимуществ среди других, и купить именно тот, который принесет много плодов. Итак, если вы хотите вырастить самые лучшие фрукты, советуем вам ознакомиться с самыми лучшими сортами этого фрукта в Украине.

Спелые груши на плодовом дереве. Фото: Pexels

Самые лучшие сорта груши в Украине

Клаппа

Этот сорт дерева с грушами, которое вывели селекционеры из США, имеет активный рост и формирует густую крону еще в молодом возрасте. Высота этого плодового дерева за несколько лет активного роста может достигать четырех метров.

Хотя дерево имеет довольно густой ствол, ветви у него достаточно тонкие, поэтому лучше позаботиться о том, чтобы установить какую-то опору для него. Если вы посадите этот сорт груш, будьте готовы уже в первой половине августа собрать большой урожай хороших фруктов, которые можно долго хранить. Кстати, такие груши можно употреблять свежими или делать из них сухофрукты.

Спелые и большие фрукты на дереве с грушами. Фото: Pinterest

Медовая

Этот позднеспелый сорт груши довольно популярен в Украине, а его дерево может достигать высоты в два метра. Если вы посадите медовую грушу, можете собрать первый урожай уже на третий год после посадки. Фрукты этого сорта не нуждаются в серьезном уходе и отлично приспосабливаются к новым местам.

Главными преимуществами этого сорта является маленький размер и потребность в маленьком пространстве, из-за чего дерево не болеет и стойко переносит суровый климат. К тому же, после созревания фрукты не падают на землю, а висят на дереве, даже в условиях дождливой и ветреной погоды.

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