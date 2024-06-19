Чи варто висаджувати фундук біля дому — плюси і мінуси дерева у саду і на городі

Садівник тримає горіхи фундука у руці. Фото: shutterstock.com

Фундук — не такий популярний в Україні, як волоський горіх, але також досить часто зустрічається у лісопарках та на присадибних ділянках. Красиве та могутнє дерево приносить смачні та дуже корисні плоди. Але чи може ця рослина нашкодити, якщо посадити її біля дому або на присадибній ділянці?

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Що треба знати про фундук

Якщо бути точним, то фундук не зовсім дерево, а малий деревоподібний чагарник. Він може досягати висоти до 5-7 м. Має гіллясту структуру з численними стеблами.

Переваги цієї рослини — невибагливість, особливо до ґрунтів. Але все ж небажано садити у піщаний, глиняний або занадто вологий грунт.

Фундук — перехреснозапильна рослина, тому необхідно на своїй ділянці посадити хоча б 2-3 сорти. Якщо створити нормальні умови для його життя, щороку з одного куща можна в середньому отримати 6-7 кг горіхів.

Горіхи фундука. Фото: shutterstock.com

Чи можна садити фундук біля дому та що буде, якщо це зробити

На питання, чи можна садити фундук біля будинку садівники відповідають схвально, адже ця рослина має низку переваг:

Декоративний вигляд — фундук має красиві листя і весною квітне китицями маленьких квітів, що робить його чудовим вибором для ландшафтного дизайну. Врожай горіхів — це основна причина, чому варто садити цей горіх на ділянці. Невибаглива рослина, що швидко росте та вміє пристосовуватися до різних кліматичних умов. Затінення — ідеально у спекотну погоду.

Однак важливо враховувати деякі нюанси:

простір — дерево може виростати до 5-7 м, тому необхідно враховувати відстань від будинку та інших структур;

— дерево може виростати до 5-7 м, тому необхідно враховувати відстань від будинку та інших структур; морозостійкість і врожайність — при виборі сорту фундука для посадки слід враховувати його морозостійкість і врожайність;

— при виборі сорту фундука для посадки слід враховувати його морозостійкість і врожайність; ґрунт — віддає перевагу добре дренованим ґрунтам;

— віддає перевагу добре дренованим ґрунтам; освітлення — потребує багато сонця, але деякі сорти можуть рости в півтіні.

Загалом фундук — це чудовий вибір для посадки біля будинку, якщо ви уважно підбираєте сорт і враховуєте його особливості при догляді.

Садівник тримає горіхи фундука у руці. Фото: google.com

Два варіанти вирощування фундука на присадибній ділянці

Вирощувати фундук можна як кущем, так і деревом. Але в другому випадку потрібно буде часто обрізати молоді пагони. Хоча врожайність при цьому не втратиться. Кущ теж потрібно час від часу оновлювати — вирізати старі гілки.

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