Стоит ли высаживать фундук у дома — плюсы и минусы дерева в саду и на огороде

Садовник держит орехи фундука в руке. Фото: shutterstock.com

Фундук — не так популярен в Украине как грецкий орех, но также довольно часто встречается в лесопарках и на приусадебных участках. Красивое и могучее дерево приносит вкусные и очень полезные плоды. Но может ли это растение навредить, если посадить его возле дома или на приусадебном участке.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, что будет, если посадить фундук возле своего дома.

Что нужно знать о фундуке

Если быть точным, то фундук не совсем дерево, а маленький древовидный кустарник. Он может достигать высоты до 5-7 м. Обладает ветвистой структурой с многочисленными стеблями.

Преимущества этого растения — неприхотливость, особенно к почвам. Но все же не желательно сажать в песчаную, глиняную или слишком влажную почву.

Фундук — перекрестноопыляющееся растение, поэтому необходимо на своем участке посадить хотя бы 2-3 сорта. Если создать нормальные условия для его жизни, каждый год из одного куста можно в среднем получить 6-7 кг орехов.

Орехи фундука. Фото: shutterstock.com

Можно ли сажать фундук возле дома и что будет, если это сделать

На вопрос, можно ли сажать фундук у дома садоводы отвечают одобрительно, ведь это растение имеет ряд преимуществ:

Декоративный вид — фундук имеет красивые листья и весной цветет кистями маленьких цветов, что делает его отличным выбором для ландшафтного дизайна. Урожай орехов — это основная причина, почему следует сажать этот орех на участке. Неприхотливое растение быстро растет и умеет приспосабливаться к разным климатическим условиям. Затенение — идеально в жаркую погоду.

Однако важно учитывать некоторые нюансы:

пространство — дерево может рости до 5-7 м, поэтому необходимо учитывать расстояние от дома и других структур;

— дерево может рости до 5-7 м, поэтому необходимо учитывать расстояние от дома и других структур; морозостойкость и урожайность — при выборе сорта фундука для посадки следует учитывать его морозостойкость и урожайность;

— при выборе сорта фундука для посадки следует учитывать его морозостойкость и урожайность; почва — предпочитает хорошо дренированные почвы;

— предпочитает хорошо дренированные почвы; освещение — требует много солнца, но некоторые сорта могут расти в полутени.

В общем, фундук — это отличный выбор для посадки возле дома, если вы внимательно подбираете сорт и учтете его особенности при уходе.

Садовод держит орехи фундука в руке. Фото: google.com

Два варианта выращивания фундука на приусадебном участке

Выращивать фундук можно как кустом, так и деревом. Но во втором случае нужно будет часто обрезать молодые побеги. Хотя урожайность при этом не потеряется. Куст тоже нужно время от времени обновлять — обрезать старые ветки.

Ранее мы писали, какие деревья запретили сажать в Украине на официальном уровне.

Напомним, мы рассказывали, что будет, если посадить липу у дома.

Также советуем вам узнать, какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке.