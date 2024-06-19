Стоит ли высаживать фундук у дома — плюсы и минусы дерева в саду и на огороде

Что будет, если посадить фундук у дома — садоводы дали неожиданный ответ
Фундук — не так популярен в Украине как грецкий орех, но также довольно часто встречается в лесопарках и на приусадебных участках. Красивое и могучее дерево приносит вкусные и очень полезные плоды. Но может ли это растение навредить, если посадить его возле дома или на приусадебном участке.
Новини.LIVE рассказывает, что будет, если посадить фундук возле своего дома.
Что нужно знать о фундуке
Если быть точным, то фундук не совсем дерево, а маленький древовидный кустарник. Он может достигать высоты до 5-7 м. Обладает ветвистой структурой с многочисленными стеблями.
Преимущества этого растения — неприхотливость, особенно к почвам. Но все же не желательно сажать в песчаную, глиняную или слишком влажную почву.
Фундук — перекрестноопыляющееся растение, поэтому необходимо на своем участке посадить хотя бы 2-3 сорта. Если создать нормальные условия для его жизни, каждый год из одного куста можно в среднем получить 6-7 кг орехов.
Можно ли сажать фундук возле дома и что будет, если это сделать
На вопрос, можно ли сажать фундук у дома садоводы отвечают одобрительно, ведь это растение имеет ряд преимуществ:
- Декоративный вид — фундук имеет красивые листья и весной цветет кистями маленьких цветов, что делает его отличным выбором для ландшафтного дизайна.
- Урожай орехов — это основная причина, почему следует сажать этот орех на участке.
- Неприхотливое растение быстро растет и умеет приспосабливаться к разным климатическим условиям.
- Затенение — идеально в жаркую погоду.
Однако важно учитывать некоторые нюансы:
- пространство — дерево может рости до 5-7 м, поэтому необходимо учитывать расстояние от дома и других структур;
- морозостойкость и урожайность — при выборе сорта фундука для посадки следует учитывать его морозостойкость и урожайность;
- почва — предпочитает хорошо дренированные почвы;
- освещение — требует много солнца, но некоторые сорта могут расти в полутени.
В общем, фундук — это отличный выбор для посадки возле дома, если вы внимательно подбираете сорт и учтете его особенности при уходе.
Два варианта выращивания фундука на приусадебном участке
Выращивать фундук можно как кустом, так и деревом. Но во втором случае нужно будет часто обрезать молодые побеги. Хотя урожайность при этом не потеряется. Куст тоже нужно время от времени обновлять — обрезать старые ветки.
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