Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что будет, если посадить фундук у дома — садоводы дали неожиданный ответ arrow

Что будет, если посадить фундук у дома — садоводы дали неожиданный ответ

19 июня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Стоит ли высаживать фундук у дома — плюсы и минусы дерева в саду и на огороде
Садовник держит орехи фундука в руке. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Фундук — не так популярен в Украине как грецкий орех, но также довольно часто встречается в лесопарках и на приусадебных участках. Красивое и могучее дерево приносит вкусные и очень полезные плоды. Но может ли это растение навредить, если посадить его возле дома или на приусадебном участке.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, что будет, если посадить фундук возле своего дома.

Что нужно знать о фундуке

Если быть точным, то фундук не совсем дерево, а маленький древовидный кустарник. Он может достигать высоты до 5-7 м. Обладает ветвистой структурой с многочисленными стеблями.

Преимущества этого растения — неприхотливость, особенно к почвам. Но все же не желательно сажать в песчаную, глиняную или слишком влажную почву.

Фундук — перекрестноопыляющееся растение, поэтому необходимо на своем участке посадить хотя бы 2-3 сорта. Если создать нормальные условия для его жизни, каждый год из одного куста можно в среднем получить 6-7 кг орехов.

 

Что нужно знать о фундуке
Орехи фундука. Фото: shutterstock.com

Можно ли сажать фундук возле дома и что будет, если это сделать

На вопрос, можно ли сажать фундук у дома садоводы отвечают одобрительно, ведь это растение имеет ряд преимуществ:

  1. Декоративный вид — фундук имеет красивые листья и весной цветет кистями маленьких цветов, что делает его отличным выбором для ландшафтного дизайна.
  2. Урожай орехов — это основная причина, почему следует сажать этот орех на участке.
  3. Неприхотливое растение быстро растет и умеет приспосабливаться к разным климатическим условиям.
  4. Затенение — идеально в жаркую погоду.

Однако важно учитывать некоторые нюансы:

  • пространство — дерево может рости до 5-7 м, поэтому необходимо учитывать расстояние от дома и других структур;
  • морозостойкость и урожайность — при выборе сорта фундука для посадки следует учитывать его морозостойкость и урожайность;
  • почва — предпочитает хорошо дренированные почвы;
  • освещение — требует много солнца, но некоторые сорта могут расти в полутени.

В общем, фундук — это отличный выбор для посадки возле дома, если вы внимательно подбираете сорт и учтете его особенности при уходе.

 

Стоит ли высаживать фундук возле дома – плюсы и минусы
Садовод держит орехи фундука в руке. Фото: google.com

Два варианта выращивания фундука на приусадебном участке

Выращивать фундук можно как кустом, так и деревом. Но во втором случае нужно будет часто обрезать молодые побеги. Хотя урожайность при этом не потеряется. Куст тоже нужно время от времени обновлять — обрезать старые ветки.

 

Ранее мы писали, какие деревья запретили сажать в Украине на официальном уровне.

Напомним, мы рассказывали, что будет, если посадить липу у дома.

Также советуем вам узнать, какое популярное цветущее дерево может стать рассадником вредителей на вашем участке.

деревья
растения
советы
садоводство
орехи
фундук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности