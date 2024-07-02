Дерево церцисс — какие преимущества и как вырастить морозостойкую сакуру у дома

Превратите свой сад в цветущий рай — что такое дерево церцисс и как вырастить
Все мы знакомы с японской сакурой — это дерево имеет удивительный цвет. Однако оно очень хрупкое и может погибнуть в наших климатических условиях. Если вы мечтали о сакуре возле дома, не огорчайтесь, превратить сад в цветущий рай может другое морозостойкое декоративное растение — церцисс европейский или канадский.
Что это за цветущее дерево, каковы его особенности и как вырастить на своем участке, рассказываем далее в материале.
Что известно о церциссе
Европейский или канадский церциссы наиболее устойчивы к холоду виды, имеющие невероятный цвет.
Это особое дерево также имеет и другие названия:
- багряник — из-за способности изменять цвет листьев на багрово-красный;
- Дерево Иуды — по легенде, предатель Иисуса повесился именно на этом дереве;
- европейская сакура — последнее название растение получило за свой цвет, очень напоминающий цветущую сакуру.
В тропических условиях церцисс способен вырасти в высоту до 3 м, однако в холодном климате он вырастает небольшим и больше напоминает кустарник.
Церцисс канадский начинает цвести весной, в апреле-мае. Сами цветы напоминают кисти акации, цвета:
- белый;
- розовый;
- розово-фиолетовый;
- сиреневый.
Что интересно, цветы распускаются не только на голых побегах, но даже на стволе! Более того, они съедобны и имеют кисло-сладкий экзотический вкус.
Наслаждаться невероятной красотой этого дерева можно около месяца, затем появляются листья и сухие коричневые стручки с семенами на месте цветов. А уже осенью листья приобретают багровый цвет, и этот вид завораживает не меньше.
Как вырастить церцисс в своем саду
Церцисс можно сажать во дворе, газоне или в цветнике. Главное, чтобы место было солнечным. Но дерево хорошо растет и в полутени. Почву любит нейтральную, умеренно влажную, водопроницаемую и легкую. Сажать следует сразу на постоянное место, поскольку стержневой корень растения растет глубоко в землю.
Опытные садоводы утверждают, что добиться максимальной красоты возможно, если посадить европейскую сакуру рядом с хвойными растениями.
Как правильно посадить церцисс:
- выкопайте ямку (ширина должна быть примерно 1.5-2 раза больше корневой системы, глубина примерно 60 см);
- хорошо смочите землю;
- добавьте в ямку компост (это поможет активировать развитие корневой системы);
- обязательно расправьте корни, если корневая система открыта;
- засыпая почву, старайтесь не углублять корневую шейку;
- после посадки полейте дерево, чтобы удалить воздух из окружающей почвы и помочь корням "установить связь" с землей;
- замульчуйте приствольные круги.
Садоводы советуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, такие можно высаживать весной, летом и осенью. С открытыми корнями растение очень плохо приживается и часто гибнет.
Пока растение молодое, регулярно:
- поливайте;
- разрыхляйте после полива землю;
- удаляйте вокруг сорняки.
Когда дерево хорошо укоренится и вырастет, не забывайте делать профилактическую обрезку, обрабатывать от болезней, в частности грибковых.
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