Дерево церцисс — какие преимущества и как вырастить морозостойкую сакуру у дома

Дерево церцисс возле дома весной. Фото: google.com

Все мы знакомы с японской сакурой — это дерево имеет удивительный цвет. Однако оно очень хрупкое и может погибнуть в наших климатических условиях. Если вы мечтали о сакуре возле дома, не огорчайтесь, превратить сад в цветущий рай может другое морозостойкое декоративное растение — церцисс европейский или канадский.

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Что известно о церциссе

Европейский или канадский церциссы наиболее устойчивы к холоду виды, имеющие невероятный цвет.

Это особое дерево также имеет и другие названия:

багряник — из-за способности изменять цвет листьев на багрово-красный;

Дерево Иуды — по легенде, предатель Иисуса повесился именно на этом дереве;

европейская сакура — последнее название растение получило за свой цвет, очень напоминающий цветущую сакуру.

Ветви цветущего церцисса. Фото: google.com

В тропических условиях церцисс способен вырасти в высоту до 3 м, однако в холодном климате он вырастает небольшим и больше напоминает кустарник.

Церцисс канадский начинает цвести весной, в апреле-мае. Сами цветы напоминают кисти акации, цвета:

белый;

розовый;

розово-фиолетовый;

сиреневый.

Что интересно, цветы распускаются не только на голых побегах, но даже на стволе! Более того, они съедобны и имеют кисло-сладкий экзотический вкус.

Цветы церцисса на стволе. Фото: google.com

Наслаждаться невероятной красотой этого дерева можно около месяца, затем появляются листья и сухие коричневые стручки с семенами на месте цветов. А уже осенью листья приобретают багровый цвет, и этот вид завораживает не меньше.

Стручки с семенами на европейской сакуре. Фото: google.com

Молодой канадский церцисс осенью. Фото: google.com

Как вырастить церцисс в своем саду

Церцисс можно сажать во дворе, газоне или в цветнике. Главное, чтобы место было солнечным. Но дерево хорошо растет и в полутени. Почву любит нейтральную, умеренно влажную, водопроницаемую и легкую. Сажать следует сразу на постоянное место, поскольку стержневой корень растения растет глубоко в землю.

Опытные садоводы утверждают, что добиться максимальной красоты возможно, если посадить европейскую сакуру рядом с хвойными растениями.

Церцисс в саду. Фото: google.com

Как правильно посадить церцисс:

выкопайте ямку (ширина должна быть примерно 1.5-2 раза больше корневой системы, глубина примерно 60 см);

примерно 1.5-2 раза больше корневой системы, глубина примерно 60 см); хорошо смочите землю;

добавьте в ямку компост (это поможет активировать развитие корневой системы);

обязательно расправьте корни, если корневая система открыта;

засыпая почву, старайтесь не углублять корневую шейку;

после посадки полейте дерево, чтобы удалить воздух из окружающей почвы и помочь корням "установить связь" с землей;

замульчуйте приствольные круги.

Садоводы советуют выбирать саженцы с закрытой корневой системой, такие можно высаживать весной, летом и осенью. С открытыми корнями растение очень плохо приживается и часто гибнет.

Пока растение молодое, регулярно:

поливайте;

разрыхляйте после полива землю;

удаляйте вокруг сорняки.

Когда дерево хорошо укоренится и вырастет, не забывайте делать профилактическую обрезку, обрабатывать от болезней, в частности грибковых.

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