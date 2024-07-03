Что сделать с лилией в июле для пышного цветения — советы опытных садоводов

Девушка наслаждается ароматом лилий в саду. Фото: freepik.com

Лилии — это настоящие цветочные королевы, поражающие своей красотой и пышным цветением. Чтобы яркие цветы украшали ваш сад до конца лета, необходимо обязательно провести определенные работы в июле.

Что именно следует сделать с лилией во втором месяце лета для пышного и долгого цветения, рассказываем далее в материале.

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Не забывайте о подкормках

Опытные садоводы рекомендуют использовать гранулы удобрения для луковичных растений. С помощью такой подкормки можно продолжить цветение и защитить луковицы от гниения.

Лучшее удобрение для лилий в июле:

сульфат калия — 1,5 ст. л.;

суперфосфат — 2 ст. л.;

вода — 10 л.

Такого количества раствора достаточно на 1 кв. м цветника.

Розовые лилии в саду. Фото: shutterstock.com

Профилактический осмотр растений

Проверяйте наличие вредителей и болезней, своевременно проводите обработку. Лилии могут быть атакованы разными вредителями, такими как листовые вши, тля, гусеница. Среди болезней наиболее распространены грибковые заболевания и вирусная мозаика, которые могут вызвать гниение луковиц, деформацию листьев и цветов. При появлении признаков гнили, растение опрыскивают бордоской жидкостью или фунгицидом.

Цветам нужны опоры

Сделайте опоры для этого растения. Можно сделать красивые и оригинальные из подручных материалов или спецматериалов, которые продаются в садовых магазинах.

Подвяжите лилии с бутонами к опоре, но аккуратно, чтобы стебли не сломались.

От увядших цветов нужно избавиться

Срезайте цветки, чтобы предотвратить образование семян и сохранить энергию растения. По желанию удаляйте тычинки у белых сортов, чтобы избежать загрязнения лепестков пыльцой.

Дополнительная подкормка

После срезки цветов внесите фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка используется для цветов для улучшения их здоровья и роста, а также для увеличения количества и качества цветов.

Сбор луковиц

Собирайте луковицы для размножения растений. Сбор луковиц к концу сезона помогает защитить их от болезней и вредителей, которые могут атаковать растения во время зимы.

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