Что сделать с лилией в июле для пышного цветения — советы опытных садоводов

Лилии будут пышно цвести до конца лета — что нужно обязательно сделать в июле
Лилии — это настоящие цветочные королевы, поражающие своей красотой и пышным цветением. Чтобы яркие цветы украшали ваш сад до конца лета, необходимо обязательно провести определенные работы в июле.
Что именно следует сделать с лилией во втором месяце лета для пышного и долгого цветения, рассказываем далее в материале.
Не забывайте о подкормках
Опытные садоводы рекомендуют использовать гранулы удобрения для луковичных растений. С помощью такой подкормки можно продолжить цветение и защитить луковицы от гниения.
Лучшее удобрение для лилий в июле:
- сульфат калия — 1,5 ст. л.;
- суперфосфат — 2 ст. л.;
- вода — 10 л.
Такого количества раствора достаточно на 1 кв. м цветника.
Профилактический осмотр растений
Проверяйте наличие вредителей и болезней, своевременно проводите обработку. Лилии могут быть атакованы разными вредителями, такими как листовые вши, тля, гусеница. Среди болезней наиболее распространены грибковые заболевания и вирусная мозаика, которые могут вызвать гниение луковиц, деформацию листьев и цветов. При появлении признаков гнили, растение опрыскивают бордоской жидкостью или фунгицидом.
Цветам нужны опоры
Сделайте опоры для этого растения. Можно сделать красивые и оригинальные из подручных материалов или спецматериалов, которые продаются в садовых магазинах.
Подвяжите лилии с бутонами к опоре, но аккуратно, чтобы стебли не сломались.
От увядших цветов нужно избавиться
Срезайте цветки, чтобы предотвратить образование семян и сохранить энергию растения. По желанию удаляйте тычинки у белых сортов, чтобы избежать загрязнения лепестков пыльцой.
Дополнительная подкормка
После срезки цветов внесите фосфорно-калийные удобрения. Такая подкормка используется для цветов для улучшения их здоровья и роста, а также для увеличения количества и качества цветов.
Сбор луковиц
Собирайте луковицы для размножения растений. Сбор луковиц к концу сезона помогает защитить их от болезней и вредителей, которые могут атаковать растения во время зимы.
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