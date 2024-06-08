Як правильно удобрювати орхідею, щоб рослина розквітла — поради квітникарів

Дівчина милується квітами орхідеї. Фото: shutterstock.com

Орхідея — справжня красуня у світі кімнатних рослин, символ вишуканості та елегантності. Проте, ця ніжна рослина є досить примхливою у догляді. Інколи вона навідріз відмовляється квітнути. А невдалі спроби підживлення можуть згубно вплинути на квітку.

Як же зберегти ідеальний баланс між доглядом та живленням, не ризикуючи здоров'ям орхідеї? Відповіддю на це питання поділилися з Новини.LIVE досвідчені квітникарі.

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Коли підживлювати орхідею — обираємо правильний час

Експерти радять підживлювати орхідею у період активного росту, появи нових листочків. Він зазвичай припадає на весну і літо.

Також варто вносити добриво, коли ця кімнатна рослина викидає квітконоси. Таке часто буває восени, коли стає прохолодніше.

Варто зауважити, що в деяких випадках можна підживлювати рослину і взимку, якщо вона знаходиться в активному рості або цвіте.

Дівчина поливає орхідею. Фото: shutterstock.com

Як та яке добриво краще використовувати для орхідеї

Фахівці радять використовувати для орхідеї витяжку з біогумусу — концентрат з підвищеним вмістом азоту, фосфору, калію та гумінових речовин. Її виготовляють на основі вермікомпосту.

Таке підживлення позитивно впливає на рослину. Після такої підгодівлі вона точно квітнутиме й не один місяць. Витяжку з біогумусу для орхідей можна придбати, як в спеціалізованих магазинах, так і замовити онлайн.

Як підживлювати орхідею витяжкою з біогумосу:

розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива;

ретельно перемішайте;

поливайте кімнатну рослину із "замочуванням". Тобто, залиште квітку на кілька годин у розчині.

Як часто слід підживлювати орхідею

Частота удобрення орхідеї залежить від кількох факторів:

тип удобрення;

сорт орхідеї;

умови середовища;

фізіологічний стан (період активного цвітіння або ж ні).

Зазвичай рекомендується удобрювати орхідею раз на місяць або кожну другу або третю поливку протягом періоду активного росту (весна і літо). Проте, взимку, коли ріст може сповільнитися, удобрення може здійснюватися рідше, наприклад, один раз на два місяці.

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