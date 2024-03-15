Як доглядати за грошовим деревом — правила, що подарують здоров'я рослині

Жінка доглядає за грошовим деревом. Фото: freepik.com

Грошове дерево — популярна та невибаглива кімнатна рослина, відома своїми круглими та м'ясистими зеленими листочками. Багато хто вважає, що вони схожі на монети, а тому ця рослина є символом багатства та добробуту.

Як правильно доглядати за грошовим деревом, де його краще розмістити та що зробити, щоб воно почало квітнути, розповідаємо далі в матеріалі.

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Фахівці зазначають, що рослина потребує місце, яке буде добре освітлене, але без прямих сонячних променів. Найкраще грошове дерево розміщати недалеко від вікна з південно-східного боку або південно-західного.

Також горщик із рослиною варто тримати там, де немає різких коливань температури. Не варто ставити на підвіконні або біля радіаторів опалення, кондиціонерів. Оптимальна температура для грошового дерева — від 18 до 25°C.

А відповідно до фен-шуй, щоб грошове дерево подарувало достаток та притягувало у ваш дім фінансовий успіх, необхідно поставити його у кутку у південно-східній частині квартири.

Дівчина доглядає за кімнатними рослинами. Фото: freepik.com

Як садити грошове дерево — найкращий ґрунт для рослини

Спеціальну ґрунтову суміш для грошового дерева можна придбати у спеціалізованому магазині або ж приготувати її самостійно.

Для цього необхідно:

покласти на дно горщика керамзит;

змішати в однакових пропорціях річковий пісок, листяний перегній та низинний торф.

Використовуйте горщики з отворами на дні, щоб уникнути застою води.

Як поливати грошове дерево

Фахівці радять уникати надмірного зволоження рослини. Поливайте грошове дерево тоді, коли верхній шар ґрунту висихає.

Також слід врахувати, що кількість та частота поливу залежить від умов в квартирі, але вважають оптимальним у теплу пору — 4 рази на місяць, у холодну — 1-2 рази.

Якщо ви не впевнені, чи варто поливати рослину, візьміть звичайну дерев'яну паличку та обережно занурте в ґрунт на 3-4 см. Якщо на паличці не залишаться вологі грудочки землі, тоді потрібно полити рослину.

Жінка поливає грошове дерево. Фото: freepik.com

Чим підгодовувати грошове дерево

Регулярно підживлюйте товстянку розчинами добрив для сукулентів, крім зимового періоду. Тоді, рослина може "відпочивати" та не потребує удобрення.

Також є ефективний метод стимулювати грошове дерево до цвітіння. Для цього необхідно в 1 літрі води розмішати 1 таблетку потовченого в порошок аспірину і полити квітку під корінь. Полив аспіриновим розчином, обприскування достатньо провести тричі на місяць.

Ацетилсаліцилова кислота зміцнює імунітет грошового дерева, живить рослину, захищає від пересушування та хвороб, а ще працює як фітогормон.

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