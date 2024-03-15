Как ухаживать за денежным деревом — правила, которые подарят здоровье растению

Женщина ухаживает за денежным деревом. Фото: freepik.com

Денежное дерево — популярное и неприхотливое комнатное растение, известное своими круглыми и мясистыми зелеными листочками. Многие считают, что они похожи на монеты, поэтому растение является символом богатства и благосостояния.

Как правильно ухаживать за денежным деревом, где его лучше разместить и что сделать, чтобы оно начало цвести, рассказываем далее в материале.

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Специалисты отмечают, что растение нуждается в хорошо освещенном месте, но без прямых солнечных лучей. Лучше денежное дерево размещать недалеко от окна с юго-восточной стороны или юго-западной.

Также горшок с растением следует держать там, где нет резких колебаний температуры. Не стоит ставить на подоконнике или у радиаторов отопления, кондиционеров. Оптимальная температура для денежного дерева — от 18 до 25°C.

А согласно фэн-шуй, чтобы денежное дерево подарило достаток и привлекало в ваш дом финансовый успех, необходимо поставить его в углу юго-восточной части квартиры.

Девушка ухаживает за комнатными растениями. Фото: freepik.com

Как сажать денежное дерево — лучшая почва для растения

Специальную грунтовую смесь для денежного дерева можно приобрести в специализированном магазине или приготовить ее самостоятельно.

Для этого необходимо:

положить на дно горшка керамзит;

смешать в одинаковых пропорциях речной песок, лиственный перегной и низовой торф.

Используйте горшки с отверстиями на дне, чтобы избежать застоя воды.

Как поливать денежное дерево

Специалисты советуют избегать чрезмерного увлажнения растения. Поливайте денежное дерево, когда верхний слой почвы высыхает.

Также следует учесть, что количество и частота полива зависит от условий в квартире, но считают оптимальным в теплое время — 4 раза в месяц, в холодное — 1-2 раза.

Если вы не уверены, стоит ли поливать растение, возьмите обычную деревянную палочку и осторожно воткните в грунт на 3-4 см. Если на палочке не останутся влажные комочки земли, тогда нужно полить растение.

Женщина поливает денежное дерево. Фото: freepik.com

Чем подкармливать денежное дерево

Регулярно подпитывайте толстянку растворами удобрений для суккулентов, кроме зимнего периода. Тогда растение может "отдыхать" и не нуждается в удобрении.

Также есть эффективный способ стимулировать денежное дерево к цветению. Для этого необходимо в 1 литре воды размешать 1 таблетку истолченного в порошок аспирина и полить цветок под корень. Полив аспириновым раствором, опрыскивание достаточно провести три раза в месяц.

Ацетилсалициловая кислота укрепляет иммунитет денежного дерева, питает растение, защищает от пересушивания и болезней, а еще работает как фитогормон.

Раньше мы рассказывали, почему денежное дерево называют тихим убийцей, как обезопасить себя и семью от негативного влияния.

Напомним, мы писали, как спасти цветок спатифиллум и не допустить ошибок при уходе.

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