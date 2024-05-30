Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Спатифілум буде квітнути увесь рік — копійчаний засіб, який любить"жіноче щастя" arrow

Спатифілум буде квітнути увесь рік — копійчаний засіб, який любить"жіноче щастя"

30 травня 2024 21:58
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як змусити спатифілум квітнути — копійчаний засіб, який обожнює жіноче щастя
Дівчина милується квітучим спатифілумом. Фото: depositphotos.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Спатифілум — найпопулярніша кімнатна рослина з екзотичними та вишуканими білими квітами, яку в народі прозвали "жіноче щастя". Та часом трапляється, що рослина навідріз відмовляється квітнути. Це може бути розчаруванням для тих, хто любить її саме за прекрасні квіти. Але не варто впадати у відчай!

Новини.LIVE ділиться секретним копійчаним засобом, що допоможе швидко відновити квітучість вашого спатифілума. 

Читайте також:

Чому спатифілум відмовляється квітнути

Наступні причини пояснюють, чому спатифілум не хоче квітнути:

  • недостатнє освітлення — якщо рослина знаходиться в тіні або не отримує достатньо світла, вона може відмовитися цвісти;
  • дефіцит води — спатифілум любить вологий ґрунт, і пересихання може стати стресом для рослини;
  • низька вологість повітря — використання зволожувача повітря або регулярне обприскування може допомогти;
  • перевищення добрив — зайва кількість добрив може спричинити ріст лише листя на шкоду цвітінню;
  • пересадка — це стрес для кімнатної рослини, що може призвести до тимчасової відмови від цвітіння. 

 

Який засіб допоможе відновити квітучість спатифілума
Догляд за спатифілумом. Фото: google.com

Який засіб допоможе відновити квітучість спатифілума

Якщо рослина добре розвивається, збільшує пишну зелену масу, але не випускає білі стрілки, у такій ситуації їй потрібно забезпечити правильний догляд і підгодувати її.

Для цього підійде монокалій фосфат — тип добрива, яке містить в собі калій та фосфор, два основні хімічні елементи, необхідні для здорового росту і розвитку рослин.

Добриво необхідно розчинити у воді так, як зазначено в інструкції, перелити в ємність із пульверизатором.

Листя спатифілума потрібно обприскати здалеку, не дуже рясно та з обох боків. Через деякий час "жіноче щастя" має зацвісти.

Важливо: не варто підгодовувати спатифілум монокалієм фосфатом понад 3 рази на рік.

 

Раніше ми розповідали, як врятувати спатифілум, якщо він почав пропадати та як не припуститися помилок при догляді. 

Нагадаємо, ми писали, яку квітку називають деревом долі та чому ви захочете її мати. 

Також радимо вам дізнатися, як правильно доглядати за грошовим деревом, де його краще розмістити та що зробити, щоб воно почало квітнути.

полив
поради
квіти
добрива
кімнатні рослини
спатифілум

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

28 травня 2024

04:33 Пилова буря знову накриє Україну — коли та яким областям загрожує явище