Як змусити спатифілум квітнути — копійчаний засіб, який обожнює жіноче щастя

Дівчина милується квітучим спатифілумом. Фото: depositphotos.com

Спатифілум — найпопулярніша кімнатна рослина з екзотичними та вишуканими білими квітами, яку в народі прозвали "жіноче щастя". Та часом трапляється, що рослина навідріз відмовляється квітнути. Це може бути розчаруванням для тих, хто любить її саме за прекрасні квіти. Але не варто впадати у відчай!

Новини.LIVE ділиться секретним копійчаним засобом, що допоможе швидко відновити квітучість вашого спатифілума.

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Чому спатифілум відмовляється квітнути

Наступні причини пояснюють, чому спатифілум не хоче квітнути:

недостатнє освітлення — якщо рослина знаходиться в тіні або не отримує достатньо світла, вона може відмовитися цвісти;

— якщо рослина знаходиться в тіні або не отримує достатньо світла, вона може відмовитися цвісти; дефіцит води — спатифілум любить вологий ґрунт, і пересихання може стати стресом для рослини;

— спатифілум любить вологий ґрунт, і пересихання може стати стресом для рослини; низька вологість повітря — використання зволожувача повітря або регулярне обприскування може допомогти;

— використання зволожувача повітря або регулярне обприскування може допомогти; перевищення добрив — зайва кількість добрив може спричинити ріст лише листя на шкоду цвітінню;

— зайва кількість добрив може спричинити ріст лише листя на шкоду цвітінню; пересадка — це стрес для кімнатної рослини, що може призвести до тимчасової відмови від цвітіння.

Догляд за спатифілумом. Фото: google.com

Який засіб допоможе відновити квітучість спатифілума

Якщо рослина добре розвивається, збільшує пишну зелену масу, але не випускає білі стрілки, у такій ситуації їй потрібно забезпечити правильний догляд і підгодувати її.

Для цього підійде монокалій фосфат — тип добрива, яке містить в собі калій та фосфор, два основні хімічні елементи, необхідні для здорового росту і розвитку рослин.

Добриво необхідно розчинити у воді так, як зазначено в інструкції, перелити в ємність із пульверизатором.

Листя спатифілума потрібно обприскати здалеку, не дуже рясно та з обох боків. Через деякий час "жіноче щастя" має зацвісти.

Важливо: не варто підгодовувати спатифілум монокалієм фосфатом понад 3 рази на рік.

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