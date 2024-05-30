Как заставить спатифиллум цвести — копеечное средство для женского счастья

Девушка любуется цветущим спатифиллумом. Фото: depositphotos.com

Спатифиллум — самое популярное комнатное растение с экзотическими и изысканными белыми цветами, которое в народе прозвали "женское счастье". Но иногда случается, что растение наотрез отказывается цвести. Это может быть разочарование для тех, кто любит его именно за прекрасные цветы. Но не стоит отчаиваться!

Новини.LIVE делится секретным копеечным средством, которое поможет быстро восстановить цветение вашего спатифиллума.

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Почему спатифиллум отказывается цвести

Следующие причины объясняют, почему спатифиллум не хочет цвести:

недостаточное освещение — если растение находится в тени или не получает достаточно света, оно может отказаться цвести;

— если растение находится в тени или не получает достаточно света, оно может отказаться цвести; дефицит воды — спатифиллум любит влажную почву, и пересыхание может стать стрессом для растения;

— спатифиллум любит влажную почву, и пересыхание может стать стрессом для растения; низкая влажность воздуха — использование увлажнителя воздуха или регулярное опрыскивание может помочь;

— использование увлажнителя воздуха или регулярное опрыскивание может помочь; превышение удобрений — излишнее количество удобрений может привести к росту только листьев в ущерб цветению;

— излишнее количество удобрений может привести к росту только листьев в ущерб цветению; пересадка — это стресс для комнатного растения, что может привести к временному отказу от цветения.

Уход за спатифиллумом. Фото: google.com

Какое средство поможет восстановить цветение спатифиллума

Если растение хорошо развивается, увеличивает пышную зеленую массу, но не выпускает белые стрелки, в такой ситуации ему нужно обеспечить правильный уход и подкормить его.

Для этого подойдет монокалий фосфат — тип удобрения, содержащий калий и фосфор, два основных химических элемента, необходимых для здорового роста и развития растений.

Удобрение следует растворить в воде так, как указано в инструкции, перелить в емкость с пульверизатором.

Листья спатифиллума нужно опрыскать издалека, не очень обильно и с обеих сторон. Через некоторое время "женское счастье" должно зацвести.

Важно: не стоит подкармливать спатифиллум монокалием фосфатом более 3 раз в год.

Ранее мы рассказывали, как спасти спатифиллум, если он начал пропадать, и как не допустить ошибок при уходе.

Напомним, мы писали, какой цветок называют деревом судьбы и почему вы захотите его иметь.

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