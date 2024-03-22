Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях — полезные советы и техника

Выращивание авокадо в домашних условиях. Фото: moyo.ua

Авокадо — экзотическое для нашего региона вечнозеленое дерево, которое довольно эффектно смотрится на подоконнике в виде комнатного растения. Но для того, чтобы украсить свой дом этим роскошным деревцем, не нужно тратить огромные деньги. Достаточно приобрести несколько плодов и вырастить авокадо самостоятельно, ведь этот процесс достаточно прост и увлекателен.

Новини.LIVE со ссылкой на Flowers.ua рассказывает, как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях на своем подоконнике, какие правила и технологии следует соблюдать, а также, как ухаживать за растением.

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Какое авокадо следует купить

В Украине можно купить плод авокадо практически в любом супермаркете. Цены бывают разные и зависят от сорта. Часто на продукт бывают скидки.

Для проращивания подойдет любой сорт авокадо. Главное, чтобы плод был спел. Если вы купили еще недозрелый фрукт, его можно положить дома в корзину с яблоками или бананами, тогда он быстро созреет. Или просто оставить на кухне при комнатной температуре.

Спелое авокадо с косточкой. Фото: istockphoto.com

Как прорастить авокадо из косточки

Косточки у авокадо бывают разных размеров и форм в зависимости от сорта: круглые маленькие, большие яйцевидные, средние и т.п. Специалисты советуют выбирать большие косточки, поскольку у них будет больше сил для того, чтобы дать ростки.

Независимо от вида авокадо, косточка у него очень жесткая, поэтому, чтобы из нее что-то выросло нужно придерживаться одной из этих техник:

1. Техника первая — простая

Неочищенную косточку на 2/3 поместить в грунт, чтобы треть оставалась над грунтом. Поливать раз в неделю. Хотя этот способ достаточно прост, но не всегда действенен.

2. Техника вторая — самая популярная

Косточку авокадо необходимо проткнуть тремя зубочистками по "экватору" на равном расстоянии с трех сторон. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить ядро.

Далее следует взять глубокую посуду (например, стеклянную банку), заполнить ее водой. Установить авокадо на зубочистках тупой стороной вниз. Вода должна покрывать 1/3 косточки.

После этого нужно смотреть, чтоб вода каждый день оставалась на этом уровне.

3. Техника третья — очищение косточки

С косточки авокадо необходимо снять верхнюю кожуру и поместить очищенную косточку в стакан с водой, оставив на 1/3 сверху.

Как отмечают специалисты, предварительно очищенная косточка должна прорасти быстрее. Также вам будет удобнее следить за формированием корней и стеблей.

Совет

Независимо от того, какую технику вы выбрали, пользуйтесь очищенной водой или хотя бы отстоянной комнатной температуры.

Косточка может дать росток через одну неделю или через два-три месяца, в зависимости от времени года. Весна считается самым благоприятным сезоном. Но, все равно стоит набраться терпения.

Проращивание авокадо из косточки. Фото: freepik.com

Как правильно посадить авокадо

После того как мы удачно прорастили авокадо и наш росток вырос до 3 см, можно переходить к высадке растения в почву.

Горшок выбирайте просторный с отверстиями, чтобы лишняя вода могла стекать вниз. Почва должна быть рыхлой и питательной, чтобы косточка дышала и ей было откуда брать питательные вещества. Лучше приобрести уже готовую почву в цветочном магазине.

В один вазон можно посадить сразу три косточки, стебли которых в процессе роста можно аккуратно переплетать. Тогда можно сформировать очень красивое и оригинальное растение.

Горшок с саженцем лучше всего расположить на окне с большим количеством рассеянного света. Лучшее место для вазона с авокадо — подоконник, смотрящий на запад.

Посадка авокадо в горшок. Фото: freepik.com

Как правильно поливать авокадо

Надо следить за тем, чтобы земля не была сухой и переувлажненной. Если почва увлажнена сантиметров на пять сверху — этого вполне достаточно для нормального роста и развития растения.

Если субстрат подсох, то через несколько дней можно поливать. Почва успеет просохнуть полностью и переувлажнения не будет.

Полив авокадо. Фото: google.com

Температура и влажность воздуха для авокадо

При комнатной температуре авокадо комфортно чувствует себя, а вот сквозняков и резких перепадов растение не любит. В холодное время года показатели температуры не должны опускаться ниже 20°C.

Также следует следить за влажностью, поскольку авокадо — тропическое растение, оно плохо переносит пересушенный воздух. Итак, регулярно опрыскивайте растение вокруг горшка, но ни в коем случае не листья. Можно рядом с авокадо на подоконнике поставить влажный мох.

Авокадо, выращенное из косточки. Фото: freepik.com

Как пересаживать авокадо и когда это необходимо

В первый год авокадо стремительно растет. Когда росток достигнет 15 см, нужно пересадить растение. До четырехлетнего возраста авокадо нужно пересаживать каждую весну, а взрослое дерево — раз в три года.

Пересаживать деревце нужно способом перевалки, то есть переносить растение из одного горшка в другой, не очищая корни от почвы.

Следует заметить, что в любом случае большое дерево не вырастет. Высота растения составит примерно 3 м.

Когда авокадо начинает цвести

Первые цветы на комнатном авокадо появляются на третий год. Соцветия авокадо состоят из небольших желтых цветов.

В теплое время года авокадо с цветом лучше вынести в сад и поставить на солнце, но в месте, притененном деревьями.

Росток с косточками авокадо. Фото: google.com

Когда ждать первые плоды авокадо

Чтобы дерево начало давать плоды, лучше заранее позаботиться об этом, посадив несколько саженцев разного пола для перекрестного опыления. Для того чтобы у растения появились плоды, необходимо чтобы на женские цветки попала мужская пыльца.

Однако это дело не из легких даже для опытных флористов и садоводов. Угадать пол растения невозможно на первых этапах. А застать процесс цветения авокадо, выращенного в домашних условиях, практически невозможно. Даже в оранжереях редко можно встретить это явление. Причина вся в том, что у авокадо зацветают только крупные деревья, требующие сложного перекрестного опыления.

Если случится чудо и на растении появятся плоды, важно понимать, что вкус фруктов, полученных при домашнем проращивании, будут отличаться от тех, что вы привыкли есть.

Большое дерево авокадо. Фото: google.com

Какие болезни и вредители опасны для авокадо

Чаще авокадо страдает от паутинного клеща и щитовки. Для борьбы с этими паразитами лучше всего пользоваться инсектицидами, продаваемыми в специализированных магазинах.

Раньше мы рассказывали, как правильно ухаживать за денежным деревом, где его лучше разместить и что сделать, чтобы оно начало цвести.

Напомним, мы писали, как поливать комнатные растения, чтобы не испортить их.

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