Як виростити авокадо з кісточки у домашніх умовах — корисні поради та техніка

Вирощування авокадо у домашніх умовах. Фото: moyo.ua

Авокадо — екзотичне для нашого регіону вічнозелене дерево, яке досить ефектно виглядає на підвіконні у вигляді кімнатної рослини. Та для того, щоб прикрасити свою оселю цим розкішним деревцем, не треба витрачати величезні гроші. Достатньо придбати кілька плодів та виростити авокадо самостійно, адже цей процес доволі простий і захопливий.

Новини.LIVE з посиланням на Flowers.ua розповідає, як виростити авокадо з кісточки у домашніх умовах на своєму підвіконні, яких правил та технологій слід дотримуватися, а також, як доглядати за рослиною.

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Яке авокадо слід купити

В Україні можна придбати плід авокадо практично у будь-якому супермаркеті. Ціни бувають різні й залежать від сорту. Досить часто на продукт бувають знижки.

Для пророщування підійде будь-який сорт авокадо. Головне, щоб плід був стиглий. Якщо ви купили ще недозрілий фрукт, його можна покласти вдома у кошик з яблуками або бананами, тоді він швидко дозріє. Або ж просто залишити на кухні при кімнатній температурі.

Стигле авокадо з кісточкою. Фото: istockphoto.com

Як проростити авокадо з кісточки

Кісточки у авокадо бувають різних розмірів та форми залежно від сорту: круглі маленькі, великі яйцеподібні, середні тощо. Фахівці радять обирати великі кісточки, оскільки у них буде більше сил для того, щоб дати паростки.

Незалежно від виду авокадо, кісточка у нього дуже тверда, тому, щоб з неї щось виросло можна дотримуватися однієї з цих технік:

1. Техніка перша — проста

Неочищену кісточку на 2/3 помістити в ґрунт, щоб третина її залишалася над ґрунтом. Поливати раз на тиждень. Хоч цей спосіб досить простий, проте не завжди дієвий.

2. Техніка друга — найпопулярніша

Кісточку авокадо необхідно проткнути трьома зубочистками по "екватору" на рівній відстані з трьох сторін. Робити це потрібно обережно, щоби не пошкодити ядро.

Далі слід взяти глибокий посуд (наприклад, скляну банку), заповнити її водою. Встановити авокадо на зубочистках тупою стороною донизу. Вода має покривати 1/3 кісточки.

Після цього необхідно стежити, щоб вода щодня залишалася на цьому рівні.

3. Техніка третя — очищення кісточки

З кісточки авокадо необхідно зняти верхню шкірку та помістити очищену кісточку у склянку з водою, залишивши на 1/3 зверху.

Як зазначають фахівці, попередньо очищена кісточка має прорости швидше. Також вам буде зручніше стежити за формуванням коренів і стебел.

Порада

Незалежно від того, яку техніку ви обрали, користуйтеся очищеною водою або хоча б відстояною, кімнатної температури.

Кісточка може дати паросток через один тиждень або через два-три місяці, залежно від пори року. Весна вважається найсприятливішим сезоном. Але, все одно варто набратися терпіння.

Пророщення авокадо з кісточки. Фото: freepik.com

Як правильно посадити авокадо

Після того, як ми вдало проростили авокадо й наш паросток виріс до 3 см, можна переходити до висаджування рослини у ґрунт.

Горщик обирайте просторий з отворами, щоб зайва вода могла стікати до низу. Ґрунт має бути пухким та поживним, щоб кісточка дихала та мала звідки брати поживні речовини. Краще придбати вже готовий ґрунт у квітковому магазині.

В один вазон можна посадити відразу три кісточки, стебла яких у процесі зростання можна акуратно переплітати. Тоді можна сформувати дуже гарну й оригінальну рослину.

Горщик із саджанцем найкраще розташувати на вікні з великою кількістю розсіяного світла. Найкраще місце для вазона з авокадо — підвіконня, яке дивиться на захід.

Посадка авокадо у горщик. Фото: freepik.com

Як правильно поливати авокадо

Треба слідкувати за тим, щоб земля не була суха та перезволожена. Якщо ґрунт зволожений сантиметрів на п'ять від верху — цього цілком достатньо для нормального росту та розвитку рослини.

Якщо субстрат підсох, то за кілька днів можна поливати. Ґрунт встигне просохнути повністю і перезволоження не буде.

Полив авокадо. Фото: google.com

Температура та вологість повітря для авокадо

При кімнатній температурі авокадо комфортно почувається, а ось протягів і різких перепадів рослина не любить. У холодну пору року показники температури не повинні опускатися нижче 20°C.

Також варто слідкувати за вологістю, оскільки авокадо — тропічна рослина, вона погано переносить пересушене повітря. Тож, регулярно обприскуйте рослину навколо горщика, але в жодному разі не листя. Можна поруч з авокадо на підвіконні поставити вологий мох.

Авокадо, вирощене з кісточки. Фото: freepik.com

Як пересаджувати авокадо та коли це необхідно

Першого року авокадо стрімко зростає. Коли паросток досягне 15 см, необхідно пересадити рослину. До чотирирічного віку авокадо потрібно пересаджувати щовесни, а доросле дерево — раз на три роки.

Пересаджувати деревце потрібно способом перевалки, тобто переносити рослину з одного горщика в інший, не очищаючи коріння від ґрунту.

Варто зауважити, що у будь-якому випадку велике дерево не виросте. Висота рослини складатиме приблизно 3 м.

Коли авокадо починає квітнути

Перші квіти на кімнатному авокадо з'являються на третій рік. Суцвіття авокадо складаються з невеликих жовтих квітів.

У теплу пору року авокадо із цвітом краще винести на садову ділянку і поставити на сонце, але в місці, притіненому деревами.

Паросток з кісточки авокадо. Фото: google.com

Коли очікувати на перші плоди авокадо

Щоб дерево почало давати плоди, краще заздалегідь подбати про це, посадивши кілька саджанців різної статі для перехресного запилення. Для того, щоб у рослини з’явилися плоди, необхідно щоб на жіночі квітки потрапив чоловічий пилок.

Проте, це справа не з легких навіть для досвідчених флористів та садівників. Вгадати стать рослини неможливо на перших етапах. А застати процес цвітіння авокадо, вирощеного в домашніх умовах, практично неможливо. Навіть в оранжереях нечасто можна зустріти це явище. Причина вся в тому, що в авокадо зацвітають лише великі дерева, які вимагають складного перехресного запилення.

Якщо трапиться диво і на рослині з’являться плоди, важливо розуміти, що на смак фрукти, отримані при домашньому пророщуванні, відрізнятимуться від тих, що ви звикли їсти.

Велике дерево авокадо. Фото: google.com

Які хвороби та шкідники небезпечні для авокадо

Найчастіше авокадо страждає від павутинного кліща та щитівки. Для боротьби з цими паразитами найкраще користуватися інсектицидами, які продаються у спеціалізованих магазинах.

Раніше ми розповідали, як правильно доглядати за грошовим деревом, де його краще розмістити та що зробити, щоб воно почало квітнути.

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