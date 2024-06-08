Как правильно удобрять орхидею, чтобы растение расцвело — советы цветоводов

Как подкармливать капризную орхидею, чтобы не убить — советы опытных цветоводов
Орхидея — настоящая красавица в мире комнатных растений, символ изысканности и элегантности. Однако это нежное растение довольно капризно в уходе. Иногда оно наотрез отказывается цвести. А неудачные попытки подкормки могут губительно повлиять на цветок.
Как же сохранить идеальный баланс между уходом и питанием, не рискуя здоровьем орхидеи? Ответом на этот вопрос поделились с Новини.LIVE опытные цветоводы.
Давайте вместе рассмотрим ключевые моменты правильной подкормки капризной орхидеи, чтобы сохранить ее красоту на долгие годы.
Когда подкармливать орхидею — выбираем правильное время
Эксперты советуют подпитывать орхидею в период активного роста, появления новых листочков. Он обычно приходится на весну и лето.
Также следует вносить удобрение, когда это комнатное растение выбрасывает цветоносы. Такое часто бывает осенью, когда становится прохладнее.
Следует заметить, что в некоторых случаях можно подкармливать растение и зимой, если оно находится в активном росте или цветет.
Как и какое удобрение лучше использовать для орхидеи
Специалисты советуют использовать для орхидеи вытяжку из биогумуса — концентрат с повышенным содержанием азота, фосфора, калия и гуминовых веществ. Его изготовляют на основе вермикомпоста.
Такая подкормка положительно влияет на растение. После такого удобрения она будет точно цвести и не один месяц. Вытяжку из биогумуса для орхидей можно приобрести как в специализированных магазинах, так и заказать онлайн.
Как подкармливать орхидею вытяжкой из биогумоса:
- растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения;
- тщательно перемешайте;
- поливайте комнатное растение с "замачиванием". То есть оставьте цветок на несколько часов в растворе.
Как часто следует подкармливать орхидею
Частота удобрения орхидеи зависит от нескольких факторов:
- тип удобрения;
- сорт орхидеи;
- условия среды;
- физиологическое состояние (период активного цветения или нет).
Обычно рекомендуется удобрять орхидею раз в месяц или каждую вторую или третью поливку в течение периода активного роста (весна и лето). Тем не менее зимой, когда рост может замедлиться, удобрение может производиться реже, например, один раз в два месяца.
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