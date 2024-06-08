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Как подкармливать капризную орхидею, чтобы не убить — советы опытных цветоводов

8 июня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно удобрять орхидею, чтобы растение расцвело — советы цветоводов
Девушка любуется цветами орхидеи. Фото: shutterstock.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Орхидея — настоящая красавица в мире комнатных растений, символ изысканности и элегантности. Однако это нежное растение довольно капризно в уходе. Иногда оно наотрез отказывается цвести. А неудачные попытки подкормки могут губительно повлиять на цветок.

Как же сохранить идеальный баланс между уходом и питанием, не рискуя здоровьем орхидеи? Ответом на этот вопрос поделились с Новини.LIVE опытные цветоводы.

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Когда подкармливать орхидею — выбираем правильное время

Эксперты советуют подпитывать орхидею в период активного роста, появления новых листочков. Он обычно приходится на весну и лето.

Также следует вносить удобрение, когда это комнатное растение выбрасывает цветоносы. Такое часто бывает осенью, когда становится прохладнее.

Следует заметить, что в некоторых случаях можно подкармливать растение и зимой, если оно находится в активном росте или цветет.

 

Когда подкармливать орхидею — выбираем правильное время
Девушка поливает орхидею. Фото: shutterstock.com

Как и какое удобрение лучше использовать для орхидеи

Специалисты советуют использовать для орхидеи вытяжку из биогумуса — концентрат с повышенным содержанием азота, фосфора, калия и гуминовых веществ. Его изготовляют на основе вермикомпоста.

Такая подкормка положительно влияет на растение. После такого удобрения она будет точно цвести и не один месяц. Вытяжку из биогумуса для орхидей можно приобрести как в специализированных магазинах, так и заказать онлайн.

Как подкармливать орхидею вытяжкой из биогумоса:

  • растворите в 4 литрах воды 1 колпачок (50 мл) удобрения;
  • тщательно перемешайте;
  • поливайте комнатное растение с "замачиванием". То есть оставьте цветок на несколько часов в растворе.

Как часто следует подкармливать орхидею

Частота удобрения орхидеи зависит от нескольких факторов:

  • тип удобрения;
  • сорт орхидеи;
  • условия среды;
  • физиологическое состояние (период активного цветения или нет).

Обычно рекомендуется удобрять орхидею раз в месяц или каждую вторую или третью поливку в течение периода активного роста (весна и лето). Тем не менее зимой, когда рост может замедлиться, удобрение может производиться реже, например, один раз в два месяца.

 

 

Раньше мы писали, какое доступное и дешевое удобрение поможет быстро восстановить цветенее вашего спатифиллума.

Напомним, мы рассказывали, какой цветок называют деревом судьбы и почему вы захотите его иметь.

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орхидея
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