Як розставити квіти по фен-шуй, щоб вдома водилися гроші — правила та поради

Квіти по фен-шуй. Фото: architecturaldigest.in

Древнє вчення говорить, щоб залучити до будинку удачу та добробут, потрібно розставити горщики з квітами відповідно до правил фен-шуй. Лише тоді їхній вплив на людину та її життя буде максимально цілющим.

Про це повідомив Ukr.Media.

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Спальня

У спальні не потрібні багато рослин й вони не повинні мати колючки. Горщики не варто розміщувати близько до ліжка. Найкраще пасуватимуть рожеві, червоні та жовті квіти.

Кухня

Рослини в цьому приміщенні обов'язкові, адже дарують відчуття затишку та завершеності. При цьому, кухня вважається найвідвідуванішим місцем в домі. Якщо приміщення невелике, то не слід зловживати великими рослинами. Ідеальний варіант — кактуси, фіалки, китайська троянда, герань та орхідея.

Орхідея. Фото: bloomnation.com

Дитяча

Варто розмістити в приміщенні рослини з приємним запахом — лимонник або м'яту. Якщо діти не зовсім маленькі, можна поставити великі рослини — дифенбахію або бамбук.

Вітальня та передпокій

Доречно виглядатимуть великі рослини в горщиках прямо на підлозі. Якщо, звичайно, в приміщенні достатньо світла та дозволяє площа.

Кабінет

Розташовувати рослини можна на столі та підвіконні. Рекомендується поставити грошове дерево або фікус.

Pilea peperomioides (китайське грошове дерево). Фото: Pexels

Раніше ми писали, яку рослину не можна тримати у спальні, а яка навпаки приносить добробут родині.