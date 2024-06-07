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Як привернути гроші в оселю — потрібно розставите квіти по фен-шуй

7 червня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як розставити квіти по фен-шуй, щоб вдома водилися гроші — правила та поради
Квіти по фен-шуй. Фото: architecturaldigest.in
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Древнє вчення говорить, щоб залучити до будинку удачу та добробут, потрібно розставити горщики з квітами відповідно до правил фен-шуй. Лише тоді їхній вплив на людину та її життя буде максимально цілющим.

Про це повідомив Ukr.Media.

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Спальня

У спальні не потрібні багато рослин й вони не повинні мати колючки. Горщики не варто розміщувати близько до ліжка. Найкраще пасуватимуть рожеві, червоні та жовті квіти.

Кухня

Рослини в цьому приміщенні обов'язкові, адже дарують відчуття затишку та завершеності. При цьому, кухня вважається найвідвідуванішим місцем в домі. Якщо приміщення невелике, то не слід зловживати великими рослинами. Ідеальний варіант — кактуси, фіалки, китайська троянда, герань та орхідея.

 

Строго по фен-шуй — як правильно розставити квіти в різних кімнатах оселі - фото 1
Орхідея. Фото: bloomnation.com

Дитяча

Варто розмістити в приміщенні рослини з приємним запахом — лимонник або м'яту. Якщо діти не зовсім маленькі, можна поставити великі рослини — дифенбахію або бамбук.

Вітальня та передпокій

Доречно виглядатимуть великі рослини в горщиках прямо на підлозі. Якщо, звичайно, в приміщенні достатньо світла та дозволяє площа.

Кабінет

Розташовувати рослини можна на столі та підвіконні. Рекомендується поставити грошове дерево або фікус.

 

Строго по фен-шуй — як правильно розставити квіти в різних кімнатах оселі - фото 2
Pilea peperomioides (китайське грошове дерево). Фото: Pexels

Раніше ми писали, яку рослину не можна тримати у спальні, а яка навпаки приносить добробут родині.

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