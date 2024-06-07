Как расставить цветы по фэн-шуй, чтобы дома водились деньги — правила и советы

Как привлечь деньги в дом — нужно расставить цветы по фен-шуй
Древнее учение говорит, чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, нужно расставить горшки с цветами в соответствии с правилами фэн-шуй. Только тогда их влияние на человека и его жизнь будет максимально целебным.
Об этом сообщил Ukr.Media.
Спальня
В спальне не нужно много растений и они не должны иметь колючки. Горшки не стоит размещать близко к кровати. Лучше всего подойдут розовые, красные и желтые цветы.
Кухня
Растения в этом помещении обязательны, ведь дарят ощущение уюта и завершенности. При этом кухня считается самым посещаемым местом в доме. Если помещение небольшое, то не следует злоупотреблять большими растениями. Идеальный вариант — кактусы, фиалки, китайская роза, герань и орхидея.
Детская
Следует разместить в помещении растения с приятным запахом — лимонник или мяту. Если дети не совсем маленькие, можно поставить большие растения — дифенбахию или бамбук.
Гостиная и прихожая
Уместно будут смотреться крупные растения в горшках прямо на полу. Если, конечно, в помещении достаточно света и разрешает площадь.
Кабинет
Располагать растения можно на столе и подоконнике. Рекомендуется поставить денежное дерево или фикус.
Раньше мы писали, какое растение нельзя держать в спальне, а какое наоборот приносит благополучие семье.
Читайте Новини.LIVE!