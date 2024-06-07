Как расставить цветы по фэн-шуй, чтобы дома водились деньги — правила и советы

Цветы по фэн-шуй. Фото: architecturaldigest.in

Древнее учение говорит, чтобы привлечь в дом удачу и благополучие, нужно расставить горшки с цветами в соответствии с правилами фэн-шуй. Только тогда их влияние на человека и его жизнь будет максимально целебным.

Об этом сообщил Ukr.Media.

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Спальня

В спальне не нужно много растений и они не должны иметь колючки. Горшки не стоит размещать близко к кровати. Лучше всего подойдут розовые, красные и желтые цветы.

Кухня

Растения в этом помещении обязательны, ведь дарят ощущение уюта и завершенности. При этом кухня считается самым посещаемым местом в доме. Если помещение небольшое, то не следует злоупотреблять большими растениями. Идеальный вариант — кактусы, фиалки, китайская роза, герань и орхидея.

Орхидея. Фото: bloomnation.com

Детская

Следует разместить в помещении растения с приятным запахом — лимонник или мяту. Если дети не совсем маленькие, можно поставить большие растения — дифенбахию или бамбук.

Гостиная и прихожая

Уместно будут смотреться крупные растения в горшках прямо на полу. Если, конечно, в помещении достаточно света и разрешает площадь.

Кабинет

Располагать растения можно на столе и подоконнике. Рекомендуется поставить денежное дерево или фикус.

Pilea peperomioides (китайское денежное дерево). Фото: Pexels

Раньше мы писали, какое растение нельзя держать в спальне, а какое наоборот приносит благополучие семье.