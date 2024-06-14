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Обережно, це справжній наркотик — через яку квітку ви ризикуєте сісти до в'язниці

14 червня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку квітку не можна буде вирощувати на городі — чим вона небезпечна
Садівниця, яка висаджує квіти на своїй ділянці. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Коли на дачі багато квітів — це, по-перше, дуже красиво, а по-друге, неймовірний аромат. Але є певний вид рослин, які категорично не можна буде вирощувати на своїй ділянці через вміст наркотичних і навіть психотропних речовин.

Новини.LIVE розповідає про цю квітку.

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Яку квітку можуть заборонити садити на городі

Експерти можуть заборонити вирощувати на своїй ділянці гарні різнокольорові берізки, які дуже часто можна зустріти на дачах. Річ у тому, що можна буде отримати до двох років позбавлення волі, тому незабаром дачникам можливо доведеться терміново викопувати ці квіти в саду і шукати ті, якими можна буде замінити неймовірну красу для прикрас.

Здавалося б, що такого небезпечного може бути у берізках, які красиво обплітають паркани влітку? Але ж ні, ця рослина може увійти до списку заборонених. Ба більше, якщо на вашій ділянці понад сотня берізок, це може вважатися справжнім злочином. 

Много яркого вьюнка в саду
Багато яскравої берізки в саду. Фото: Decorexpro

Категорично не можна буде зберігати або отримувати навіть два грами насіння такої квітки, адже це може вважатися кримінальним злочином. Якщо ви зберігаєте насіння берізки вдома або маєте їх в саду, будьте готові до того, що вас можуть навіть посадити до в’язниці. 

Річ у тому, що насіння берізки має у своєму складі наркотичні речовини, через які, власне, і можуть заборонити вирощувати її. 

Берізка — що це за рослина

Берізка — це маленька квітка, яка може мати різне забарвлення і дуже часто зустрічається на дачах. Ці квіти ростуть по всій планеті, а в Україні налічується сім видів берізки. Крім того, що насіння берізки можуть зробити забороненим для посіву, ця квітка ще є злісним бур’яном.

Разноцветный вьюнок в саду
Різнокольорова берізка в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, яка квітка визнана найбільш небезпечною для людини. 

Раніше ми розповідали про те, які кімнатні квіти вважаються небезпечними для дітей. 

Також ми повідомляли про те, які квіти категорично не можна мати вдома жінкам.

небезпека
сад
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город

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