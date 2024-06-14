Яку квітку не можна буде вирощувати на городі — чим вона небезпечна

Садівниця, яка висаджує квіти на своїй ділянці. Фото: Pinterest

Коли на дачі багато квітів — це, по-перше, дуже красиво, а по-друге, неймовірний аромат. Але є певний вид рослин, які категорично не можна буде вирощувати на своїй ділянці через вміст наркотичних і навіть психотропних речовин.

Новини.LIVE розповідає про цю квітку.

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Експерти можуть заборонити вирощувати на своїй ділянці гарні різнокольорові берізки, які дуже часто можна зустріти на дачах. Річ у тому, що можна буде отримати до двох років позбавлення волі, тому незабаром дачникам можливо доведеться терміново викопувати ці квіти в саду і шукати ті, якими можна буде замінити неймовірну красу для прикрас.

Здавалося б, що такого небезпечного може бути у берізках, які красиво обплітають паркани влітку? Але ж ні, ця рослина може увійти до списку заборонених. Ба більше, якщо на вашій ділянці понад сотня берізок, це може вважатися справжнім злочином.

Багато яскравої берізки в саду. Фото: Decorexpro

Категорично не можна буде зберігати або отримувати навіть два грами насіння такої квітки, адже це може вважатися кримінальним злочином. Якщо ви зберігаєте насіння берізки вдома або маєте їх в саду, будьте готові до того, що вас можуть навіть посадити до в’язниці.

Річ у тому, що насіння берізки має у своєму складі наркотичні речовини, через які, власне, і можуть заборонити вирощувати її.

Берізка — що це за рослина

Берізка — це маленька квітка, яка може мати різне забарвлення і дуже часто зустрічається на дачах. Ці квіти ростуть по всій планеті, а в Україні налічується сім видів берізки. Крім того, що насіння берізки можуть зробити забороненим для посіву, ця квітка ще є злісним бур’яном.

Різнокольорова берізка в саду. Фото: Pinterest

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