Чому в жодному разі не можна обрізати півонії, які відцвіли — що може бути

Садівниця, яка доглядає півонії після цвітіння. Фото: Freepik

Півонії — це дуже красиві квіти, але їх важливо ретельно доглядати, якщо хочете, щоб ваша клумба була найкращою. Зокрема, необхідно знати, що варто робити з цими квітами, які вже завершили свій період цвітіння, і чи можна їх обрізати після цього.

Новини.LIVE розповідає про догляд півоній.

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Чи можна обрізати півонії після цвітіння

Досвідчені садівники категорично не радять обрізати півонії, що відцвіли, адже наступного року можна не отримати таких пишних квітів. Річ у тому, що після періоду цвітіння на квітах з’являються бруньки, які натякають на наступні квіти.

До того ж після цвітіння кущі цих квітів починають робити запаси поживних компонентів. Тому якщо ви під саму кореневу систему обріжете листя і квітконоси, ви ризикуєте зробити свої півонії слабшими або взагалі знищити їх.

Людина, яка обрізає півонії. Фото: hrgetrid.com

Як правильно обрізати півонії

Якщо ви побачили, що півонії на клумбі вже відцвіли, обріжте лише ті бутони, які здаються вам некрасивими. Але при цьому важливо не видаляти нижню частину кущів, а залишити там два-три листочки, щоб ця обрізка не нашкодила рослинам.

Варто знати, що під корінь кущі цих квітів можна обрізати лише в осінній період, коли надворі стабілізуються заморозки. До того ж досвідчені садівники радять залишати від 20 до 30 міліметрів рослини, вкриваючи їх гілками, які зігріватимуть їх у холодний період року.

Якщо ви хочете, щоб ваші півонії цвіли наступного року, після цвітіння обріжте кожну гілку зверху на три бруньки вниз. У такому випадку на четвертій бруньці з’явиться нова. Згодом зробіть так з іншими гілками на рослині.

Процес обрізки півоній, які відцвіли. Фото: Decorexpro

Чим варто підживлювати півонії

Досвідчені садівники радять підживлювати кущі півоній тричі:

На початку весни

У період розвитку бутонів

У вересні

Навесні потрібно вносити добриво із вмістом азоту і калію в пропорції десять або 15 грамів азоту на десять або 20 грамів калію. Під час розвитку бутонів вносять десять грамів азоту, 15 грамів фосфору і десять грамів калію.

У вересні варто підживлювати півонії однією столовою ложкою суперфосфату і сульфату калію на одне відро води.

Людина, яка поливає півонії в саду. Фото: Pixabay

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