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Скільки разів на тиждень слід поливати троянди — головні секрети пишних квітів

3 червня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як часто треба поливати троянду, шоб були пишні квіти — як правильно це робити
Молода садівниця, яка поливає троянду на клумбі. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Троянда — це популярна квітка не тільки серед чоловіків, які часто дарують її своїм коханим, а й серед садівників, які люблять вирощувати її. Але щоб троянди виросли пишними і запашними, потрібно правильно їх доглядати, зокрема, поливати.

Новини.LIVE розповідає, як правильно потрібно поливати ці квіти.

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Як часто потрібно поливати троянди

Дорослий кущ цієї квітки має добре розвинене коріння, яке на великій глибині проникає в землю і поглинає воду з глибоких шарів. Тому поливати троянди потрібно десь один раз на тиждень. А ось якщо говорити про молоді кущі, то їх потрібно поливати регулярно. 

Молодая девушка, поливающая кусты розы
Молода дівчина, яка поливає кущі троянди. Фото: Freepik

Чи багато води потрібно трояндам

Якщо ви маєте на своїй ділянці кущову троянду, під одну рослину вносіть приблизно п’ять літрів води. Якщо у вас плетиста троянда, то, в залежності від того, яка погода надворі, поливайте кущ приблизно 15-ма літрами води. Якщо троянда ґрунтопокривна, їй потрібно від десяти до 15 літрів води.

Варто зазначити, що рослинам, які посаджені там, де швидке нагрівання ґрунту, в засуху потрібен більш ретельний полив. Йдеться про рослини, які ви посадили біля будинку або під парканом.

Розы, выращенные под забором
Троянди, вирощені під парканом. Фото: Freepik

Як правильно поливати трояндові кущі

Варто запам’ятати, що кущі троянди не люблять, коли їх обприскують, адже на листі та квітах можуть виникнути збудники інфекцій, через що рослина захворює. Тому при поливі троянди потрібно враховувати кількість води.  

Поливати троянду потрібно глибоко під кореневу систему дощовою водою або відстояною. Робити це краще зранку або ввечері, коли надворі ще не так спекотно. В такі часи доби вода під кущами троянди буде ефективніше поглинатися в землю. 

Садовник, поливающий кусты розы
Садівник, який поливає кущі троянди. Фото: Decorexpro

До того ж, якщо навіть найменша крапля води потрапить на листок або квітку в спеку, троянда може обпектися. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно потрібно обрізати кущі троянди. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини в жодному випадку не можна садити біля кущів троянди. 

Також ми повідомляли про те, як легко і швидко виростити троянду з букета.

троянда
полив
квіти
кущі

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