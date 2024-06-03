Как часто нужно поливать розу, чтобы были пышные цветы — как правильно это делать

Молодая садовница, поливающая розы на клумбе. Фото: Freepik

Роза — это популярный цветок не только среди мужчин, которые часто дарят его своим любимым, но и среди садоводов, которые любят выращивать его. Но чтобы розы выросли пышными и ароматными, нужно правильно за ними ухаживать, в частности, поливать.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно нужно поливать эти цветы.

Читайте также:

Как часто нужно поливать розы

Взрослый куст этого цветка имеет хорошо развитые корни, которые на большой глубине проникают в землю и поглощают воду из глубоких слоев. Поэтому поливать розы нужно где-то раз в неделю. А вот если говорить о молодых кустах, то их нужно поливать регулярно.

Молодая девушка, которая поливает кусты розы. Фото: Freepik

Много ли воды нужно розам

Если вы имеете на своем участке кустовую розу, то под одно растение вносите примерно пять литров воды. Если у вас плетенная роза, то, в зависимости от того, какая погода на улице, поливайте куст примерно 15 литрами воды. Если роза почвопокровная, ей требуется от десяти до 15 литров воды.

Следует отметить, что растениям, которые посажены там, где быстрый нагрев почвы, в засухе требуется более тщательный полив. Речь идет о растениях, которые вы посадили возле дома или под забором.

Розы, выращенные под забором. Фото: Freepik

Как правильно поливать розовые кусты

Следует запомнить, что кусты роз не любят, когда их опрыскивают, ведь на листьях и цветах могут возникнуть возбудители инфекций, из-за чего растение заболевает. Поэтому при поливе роз нужно учитывать количество воды.

Поливать розу нужно глубоко под корневую систему дождевой водой или отстоявшейся. Делать это лучше утром или вечером, когда на улице еще не так жарко. В такое время суток вода под кустами розы будет эффективнее поглощаться в землю.

Садовод, поливающий кусты розы. Фото: Decorexpro

К тому же, если даже малейшая капля воды попадет на лист или цветок в жару, роза может обжечься.

Напомним, мы писали о том, как правильно нужно обрезать кусты роз.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле кустов розы.

Также мы сообщали о том, как легко и быстро вырастить розу из букета.