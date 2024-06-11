Почему ни в коем случае нельзя обрезать пионы, которые отцвели — что может быть

Ни в коем случае не обрезайте пионы после цветения — какие могут быть последствия
Пионы — это очень красивые цветы, но за ними важно тщательно ухаживать, если хотите, чтобы ваша клумба была самой лучшей. В частности, необходимо знать, что следует делать с цветами, которые уже завершили свой период цветения, и можно ли их обрезать после этого.
Новини.LIVE рассказывает об уходе за пионами.
Можно ли обрезать пионы после цветения
Опытные садоводы категорически не советуют обрезать отцветшие пионы, ведь в следующем году можно не получить таких пышных цветов. Дело в том, что после периода цветения на цветах появляются почки, которые намекают на следующие цветы.
К тому же после цветения кусты этих цветов начинают делать запасы питательных компонентов. Поэтому если вы под самую корневую систему обрежете листья и цветоносы, вы рискуете сделать свои пионы слабее или вообще уничтожить их.
Как правильно обрезать пионы
Если вы увидели, что пионы на клумбе уже отцвели, обрежьте только бутоны, которые кажутся вам некрасивыми. Но, при этом, важно не удалять нижнюю часть кустов, а оставить там два-три листика, чтобы эта обрезка не навредила растениям.
Следует знать, что под корень кусты этих цветов можно обрезать только в осенний период, когда на улице стабилизируются заморозки. К тому же опытные садоводы советуют оставлять от 20 до 30 миллиметров растения, покрывая их ветвями, которые будут согревать их в холодный период года.
Если вы хотите, чтобы ваши пионы цвели на следующий год, после цветения обрежьте каждую ветку сверху на три почки вниз. В таком случае на четвертой почке появится новая. Впоследствии поступите так с другими ветвями на растении.
Чем стоит подпитывать пионы
Опытные садоводы советуют подпитывать кусты пионов трижды:
- В начале весны
- В период развития бутонов
- В сентябре
Весной нужно вносить удобрение с содержанием азота и калия в пропорции десять или 15 грамм азота на десять или 20 грамм калия. При развитии бутонов вносят десять грамм азота, 15 грамм фосфора и десять грамм калия.
В сентябре следует подпитывать пионы одной столовой ложкой суперфосфата и сульфата калия на одно ведро воды.
Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать орхидею, чтобы не испортить ее.
Раньше мы рассказывали о том, как часто нужно поливать розу в саду.
Также мы сообщали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя сажать возле гортензий в саду.
Читайте Новини.LIVE!