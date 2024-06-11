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Ни в коем случае не обрезайте пионы после цветения — какие могут быть последствия

11 июня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Почему ни в коем случае нельзя обрезать пионы, которые отцвели — что может быть
Садовница, которая ухаживает за пионами после цветения. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Пионы — это очень красивые цветы, но за ними важно тщательно ухаживать, если хотите, чтобы ваша клумба была самой лучшей. В частности, необходимо знать, что следует делать с цветами, которые уже завершили свой период цветения, и можно ли их обрезать после этого.

Новини.LIVE рассказывает об уходе за пионами.

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Можно ли обрезать пионы после цветения

Опытные садоводы категорически не советуют обрезать отцветшие пионы, ведь в следующем году можно не получить таких пышных цветов. Дело в том, что после периода цветения на цветах появляются почки, которые намекают на следующие цветы.

К тому же после цветения кусты этих цветов начинают делать запасы питательных компонентов. Поэтому если вы под самую корневую систему обрежете листья и цветоносы, вы рискуете сделать свои пионы слабее или вообще уничтожить их.

Человек, обрезающий пионы
Человек, который обрезает пионы. Фото: hrgetrid.com

Как правильно обрезать пионы

Если вы увидели, что пионы на клумбе уже отцвели, обрежьте только бутоны, которые кажутся вам некрасивыми. Но, при этом, важно не удалять нижнюю часть кустов, а оставить там два-три листика, чтобы эта обрезка не навредила растениям.

Следует знать, что под корень кусты этих цветов можно обрезать только в осенний период, когда на улице стабилизируются заморозки. К тому же опытные садоводы советуют оставлять от 20 до 30 миллиметров растения, покрывая их ветвями, которые будут согревать их в холодный период года.

Если вы хотите, чтобы ваши пионы цвели на следующий год, после цветения обрежьте каждую ветку сверху на три почки вниз. В таком случае на четвертой почке появится новая. Впоследствии поступите так с другими ветвями на растении.

Процесс обрезки отцветших пионов
Процесс обрезки отцветших пионов. Фото: Decorexpro

Чем стоит подпитывать пионы

Опытные садоводы советуют подпитывать кусты пионов трижды:

  • В начале весны
  • В период развития бутонов
  • В сентябре

Весной нужно вносить удобрение с содержанием азота и калия в пропорции десять или 15 грамм азота на десять или 20 грамм калия. При развитии бутонов вносят десять грамм азота, 15 грамм фосфора и десять грамм калия.

В сентябре следует подпитывать пионы одной столовой ложкой суперфосфата и сульфата калия на одно ведро воды.

Человек, поливающий пионы в саду
Человек, поливающий пионы в саду. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, как правильно подкармливать орхидею, чтобы не испортить ее.

Раньше мы рассказывали о том, как часто нужно поливать розу в саду.

Также мы сообщали о том, какие цветы ни в коем случае нельзя сажать возле гортензий в саду.

сад
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пионы

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