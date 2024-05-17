Що не можна садити біля гортензій в саду — які рослини можуть знищити їх

Молода дівчина, яка доглядає гортензії в саду. Фото: Freepik

Гортензії — це такі квіти, які потребують особливого догляду і не можуть терпіти, коли поруч із ними ростуть певні види рослин. Щоб "не зіпсувати стосунки" з цією квіткою, потрібно розуміти, які рослини категорично не можна садити на одній клумбі з нею.

Про це повідомляє Express.

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Азалії

Ці рослини люблять рости у кислому ґрунті, а гортензії — у ґрунті з рівнем кислотності від легкого до слаболужного. В жодному разі не можна регулювати рівень кислотності ґрунту для однією рослини, адже так можна серйозно нашкодити іншій.

Пишні кущі азалії в саду. Фото: Freepik

Горіх

З волоських горіхів виділяється компонент, який є небезпечним для гортензій. Потрапляючи до ґрунту, ця речовина під назвою юглон може не дати гортензіям повноцінно розвиватися і навіть вбити. До того ж, крони горіхів створюють затінок для гортензії, тим самим, не даючи їй використовувати фотосинтез.

Три горіха на гілці дерева. Фото: Freepik

Бамбук або англійський плющ

Ці рослини можуть витіснити гортензії з клумби, зайнявши їхню ділянку. Вони також є серйозними конкурентами для гортензії за корисні компоненти у ґрунті.

Вирощений бамбук у саду. Фото: Pinterest

Соняшники

З цих рослин також виділяються компоненти, які можуть завадити гортензіям повноцінно рости. До того ж, через великий розмір соняшник може створювати тінь для цієї квітки, тим самим, не даючи їй отримувати потрібне сонячне світло.

Яскраві пишні соняшники в саду. Фото: Freepik

Верби або берези

Цим деревам потрібна велика кількість води і високий рівень вологості, тому це вони забирають у гортензій, якій також потрібно багато вологи, особливо, влітку. До того ж, дефіцит води може не дати цим рослинам повноцінно розвиватися.

Великий стовбур берези в саду. Фото: Freepik

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