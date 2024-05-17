Що не можна садити біля гортензій в саду — які рослини можуть знищити їх

Рослини, які категорично не можна садити біля гортензій в саду
Гортензії — це такі квіти, які потребують особливого догляду і не можуть терпіти, коли поруч із ними ростуть певні види рослин. Щоб "не зіпсувати стосунки" з цією квіткою, потрібно розуміти, які рослини категорично не можна садити на одній клумбі з нею.
Про це повідомляє Express.
Рослини, які не можна садити поруч із гортензіями
Азалії
Ці рослини люблять рости у кислому ґрунті, а гортензії — у ґрунті з рівнем кислотності від легкого до слаболужного. В жодному разі не можна регулювати рівень кислотності ґрунту для однією рослини, адже так можна серйозно нашкодити іншій.
Горіх
З волоських горіхів виділяється компонент, який є небезпечним для гортензій. Потрапляючи до ґрунту, ця речовина під назвою юглон може не дати гортензіям повноцінно розвиватися і навіть вбити. До того ж, крони горіхів створюють затінок для гортензії, тим самим, не даючи їй використовувати фотосинтез.
Бамбук або англійський плющ
Ці рослини можуть витіснити гортензії з клумби, зайнявши їхню ділянку. Вони також є серйозними конкурентами для гортензії за корисні компоненти у ґрунті.
Соняшники
З цих рослин також виділяються компоненти, які можуть завадити гортензіям повноцінно рости. До того ж, через великий розмір соняшник може створювати тінь для цієї квітки, тим самим, не даючи їй отримувати потрібне сонячне світло.
Верби або берези
Цим деревам потрібна велика кількість води і високий рівень вологості, тому це вони забирають у гортензій, якій також потрібно багато вологи, особливо, влітку. До того ж, дефіцит води може не дати цим рослинам повноцінно розвиватися.
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