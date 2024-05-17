Что нельзя сажать возле гортензий в саду — какие растения могут уничтожить их

Растения, которые категорически нельзя сажать возле гортензий в саду
Гортензии — это такие цветы, которые нуждаются в особом уходе и не могут терпеть, когда рядом с ними растут определенные виды растений. Чтобы "не испортить отношения" с этим цветком, нужно понимать, какие растения категорически нельзя сажать на одной клумбе с ним.
Об этом сообщает Express.
Растения, которые нельзя сажать рядом с гортензиями
Азалии
Эти растения любят расти в кислой почве, а гортензии — в почве с уровнем кислотности от легкой до слабощелочной. Ни в коем случае нельзя регулировать уровень кислотности почвы для одного растения, ведь так можно серьезно навредить другому.
Орех
Из грецких орехов выделяется компонент, опасный для гортензий. Попадая в почву, это вещество под названием юглон может не дать гортензиям полноценно развиваться и даже убить. К тому же, кроны орехов создают тень для гортензии, тем самым, не давая ей использовать фотосинтез.
Бамбук или английский плющ
Эти растения могут вытеснить гортензии из клумбы, заняв их участок. Они также являются серьезными конкурентами для гортензии за полезные компоненты в почве.
Подсолнухи
Из этих растений также выделяются компоненты, которые могут помешать гортензиям полноценно расти. К тому же, из-за большого размера подсолнух может создавать тень для этого цветка, тем самым, не давая ему получать нужный солнечный свет.
Ивы или березы
Этим деревьям нужно большое количество воды и высокий уровень влажности, поэтому они забирают у гортензий, которой также нужно много влаги, особенно летом. К тому же, дефицит воды может не дать этим растениям полноценно развиваться.
Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать на одном участке с розами.
Раньше мы рассказывали о том, какие растения рядом с кустами смородины способны уничтожить их.
Также мы сообщали о том, где в саду нужно посадить дерево груши.
Читайте Новини.LIVE!