Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Растения, которые категорически нельзя сажать возле гортензий в саду arrow

Растения, которые категорически нельзя сажать возле гортензий в саду

17 мая 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что нельзя сажать возле гортензий в саду — какие растения могут уничтожить их
Молодая девушка, которая ухаживает за гортензией в саду. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Гортензии — это такие цветы, которые нуждаются в особом уходе и не могут терпеть, когда рядом с ними растут определенные виды растений. Чтобы "не испортить отношения" с этим цветком, нужно понимать, какие растения категорически нельзя сажать на одной клумбе с ним.

Об этом сообщает Express.

Читайте также:

Растения, которые нельзя сажать рядом с гортензиями

Азалии

Эти растения любят расти в кислой почве, а гортензии — в почве с уровнем кислотности от легкой до слабощелочной. Ни в коем случае нельзя регулировать уровень кислотности почвы для одного растения, ведь так можно серьезно навредить другому.

Пышные кусты азалии в саду.
Пышные кусты азалии в саду. Фото: Freepik

Орех

Из грецких орехов выделяется компонент, опасный для гортензий. Попадая в почву, это вещество под названием юглон может не дать гортензиям полноценно развиваться и даже убить. К тому же, кроны орехов создают тень для гортензии, тем самым, не давая ей использовать фотосинтез.

Три ореха на ветке дерева
Три ореха на ветке дерева. Фото: Freepik

Бамбук или английский плющ

Эти растения могут вытеснить гортензии из клумбы, заняв их участок. Они также являются серьезными конкурентами для гортензии за полезные компоненты в почве.

Выращенный бамбук в саду.
Выращенный бамбук в саду. Фото: Pinterest

Подсолнухи

Из этих растений также выделяются компоненты, которые могут помешать гортензиям полноценно расти. К тому же, из-за большого размера подсолнух может создавать тень для этого цветка, тем самым, не давая ему получать нужный солнечный свет.

Яркие пышные подсолнухи в саду.
Яркие пышные подсолнухи в саду. Фото: Freepik

Ивы или березы

Этим деревьям нужно большое количество воды и высокий уровень влажности, поэтому они забирают у гортензий, которой также нужно много влаги, особенно летом. К тому же, дефицит воды может не дать этим растениям полноценно развиваться.

Большой ствол березы в саду
Большой ствол березы в саду. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать на одном участке с розами.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения рядом с кустами смородины способны уничтожить их.

Также мы сообщали о том, где в саду нужно посадить дерево груши.

растения
цветы
сад
гортензия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников