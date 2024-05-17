Что нельзя сажать возле гортензий в саду — какие растения могут уничтожить их

Молодая девушка, которая ухаживает за гортензией в саду. Фото: Freepik

Гортензии — это такие цветы, которые нуждаются в особом уходе и не могут терпеть, когда рядом с ними растут определенные виды растений. Чтобы "не испортить отношения" с этим цветком, нужно понимать, какие растения категорически нельзя сажать на одной клумбе с ним.

Об этом сообщает Express.

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Азалии

Эти растения любят расти в кислой почве, а гортензии — в почве с уровнем кислотности от легкой до слабощелочной. Ни в коем случае нельзя регулировать уровень кислотности почвы для одного растения, ведь так можно серьезно навредить другому.

Пышные кусты азалии в саду. Фото: Freepik

Орех

Из грецких орехов выделяется компонент, опасный для гортензий. Попадая в почву, это вещество под названием юглон может не дать гортензиям полноценно развиваться и даже убить. К тому же, кроны орехов создают тень для гортензии, тем самым, не давая ей использовать фотосинтез.

Три ореха на ветке дерева. Фото: Freepik

Бамбук или английский плющ

Эти растения могут вытеснить гортензии из клумбы, заняв их участок. Они также являются серьезными конкурентами для гортензии за полезные компоненты в почве.

Выращенный бамбук в саду. Фото: Pinterest

Подсолнухи

Из этих растений также выделяются компоненты, которые могут помешать гортензиям полноценно расти. К тому же, из-за большого размера подсолнух может создавать тень для этого цветка, тем самым, не давая ему получать нужный солнечный свет.

Яркие пышные подсолнухи в саду. Фото: Freepik

Ивы или березы

Этим деревьям нужно большое количество воды и высокий уровень влажности, поэтому они забирают у гортензий, которой также нужно много влаги, особенно летом. К тому же, дефицит воды может не дать этим растениям полноценно развиваться.

Большой ствол березы в саду. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать на одном участке с розами.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения рядом с кустами смородины способны уничтожить их.

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