Какой цветок нельзя будет выращивать на огороде — чем он опасен

Садовница, высаживающая цветы на своем участке. Фото: Pinterest

Когда на даче много цветов — это, во-первых, очень красиво, а во-вторых, невероятный аромат. Но есть определенный вид растений, которые категорически нельзя будет выращивать на своем участке из-за содержания наркотических и даже психотропных веществ.

Новини.LIVE рассказывает об этом цветке.

Читайте также:

Какой цветок могут запретить садить на огороде

Эксперты могут запретить выращивать на своем участке красивые разноцветные вьюнки, которые очень часто можно встретить на дачах. Дело в том, что можно будет получить до двух лет лишения свободы, поэтому вскоре дачникам, возможно, придется срочно выкапывать эти цветы в саду и искать те, которыми можно будет заменить невероятную красоту для украшений.

Казалось бы, что такого опасного может быть во вьюнках, красиво оплетающих заборы летом? Но нет, это растение может войти в список запрещенных. Более того, если на вашем участке более сотни вьюнков, это может считаться настоящим преступлением.

Много ярких вьюнков в саду. Фото: Decorexpro

Категорически нельзя будет хранить или получать даже два грамма семян такого цветка, ведь это может считаться уголовным преступлением. Если вы храните семена вьюнка дома или иметь их в саду, будьте готовы к тому, что вас могут даже посадить в тюрьму.

Дело в том, что семена вьюнка содержат наркотические вещества, из-за которых, собственно, и могут запретить выращивать его.

Вьюнок — что это за растение

Вьюнок — это маленький цветок, который может иметь разную окраску и очень часто встречается на дачах. Эти цветы растут по всей планете, а в Украине насчитывается семь видов вьюнков. Кроме того, что семена вьюнка могут сделать запрещенными для посева, этот цветок еще является злобным сорняком.

Разноцветный вьюнок в саду. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какой цветок признан наиболее опасным для человека.

Раньше мы рассказывали о том, какие цветы считаются опасными для детей.

Также мы сообщали о том, какие цветы категорически нельзя иметь дома женщинам.