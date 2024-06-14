Какой цветок нельзя будет выращивать на огороде — чем он опасен

Осторожно, это настоящий наркотик — из-за какого цветка вы рискуете сесть в тюрьму
Когда на даче много цветов — это, во-первых, очень красиво, а во-вторых, невероятный аромат. Но есть определенный вид растений, которые категорически нельзя будет выращивать на своем участке из-за содержания наркотических и даже психотропных веществ.
Новини.LIVE рассказывает об этом цветке.
Какой цветок могут запретить садить на огороде
Эксперты могут запретить выращивать на своем участке красивые разноцветные вьюнки, которые очень часто можно встретить на дачах. Дело в том, что можно будет получить до двух лет лишения свободы, поэтому вскоре дачникам, возможно, придется срочно выкапывать эти цветы в саду и искать те, которыми можно будет заменить невероятную красоту для украшений.
Казалось бы, что такого опасного может быть во вьюнках, красиво оплетающих заборы летом? Но нет, это растение может войти в список запрещенных. Более того, если на вашем участке более сотни вьюнков, это может считаться настоящим преступлением.
Категорически нельзя будет хранить или получать даже два грамма семян такого цветка, ведь это может считаться уголовным преступлением. Если вы храните семена вьюнка дома или иметь их в саду, будьте готовы к тому, что вас могут даже посадить в тюрьму.
Дело в том, что семена вьюнка содержат наркотические вещества, из-за которых, собственно, и могут запретить выращивать его.
Вьюнок — что это за растение
Вьюнок — это маленький цветок, который может иметь разную окраску и очень часто встречается на дачах. Эти цветы растут по всей планете, а в Украине насчитывается семь видов вьюнков. Кроме того, что семена вьюнка могут сделать запрещенными для посева, этот цветок еще является злобным сорняком.
Напомним, мы писали о том, какой цветок признан наиболее опасным для человека.
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