Що робити з трояндою після першого цвітіння — поради для садівників

Дівчина, яка обрізає троянди в саду. Фото: Freepik

Багато жінок викидають троянди після того, як вони відцвітуть, але є один секрет, який допоможе змусити їх знову дати пишні квіти. Якщо ви хочете мати найкрасивіший сад на своїй дачі, вам варто знати, що потрібно робити з цією квіткою після її першого цвітіння.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Троянди — це неймовірно красиві квіти, які користуються особливою популярністю у хлопців і чоловіків. Якщо ви побачили, що троянда вже відцвіла, не викидайте її. Просто вам потрібно правильно її обрізати, щоб вона квітла аж до самої осені.

Кущі червоних троянд в саду. Фото: Freepik

Правильна обрізка троянд після першого періоду цвітіння

Досвідчені садівники радять обрізати всі сорти троянд після їхнього першого цвітіння, оскільки в іншому випадку кущі можуть витратити всю енергію на дозрівання насіння. Тому щоб рослина знову дала пишні квіти, потрібно обрізати геть усі суцвіття.

Варто обрізати троянду так, щоб на ній залишилося лише три повноцінних листочки. Не бійтеся обрізати цю квітку коротко, оскільки це дуже корисно для неї. Річ у тому, що після цієї процедури другий етап цвітіння також дасть пишні та красиві квіти.

До того ж, необхідно зробити санітарну обробку кущів троянди, видаляючи листя і гілки, які стали сухими. Не бійтеся обрізати цю рослину в літній сезон, адже її кущі стійко витримують це і навіть не страждатимуть від різних захворювань.

Процедура обрізки троянди. Фото: Boundless

Догляд троянд після першої обрізки

Щоб відновити кущі троянд після першої процедури обрізки, варто з ними проводити такі процедури, як:

Розпушування

Підживлення попелом

Підживлення добривами із вмістом азоту

Після рясних дощів потрібно ретельно розпушувати землю між кущами, адже через утворення кірки вони не отримують кисень і поживні компоненти всередині ґрунту. Попелом потрібно підживлювати для відновлення сил, та робити це варто добривами з кальцієм, калієм і фосфором.

Азот також активує ріст і розвиток кущів троянд, тому варто поливати кущі такими добривами під самісінький корінь.

Процес підживлення троянд в саду. Фото: Pinterest

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