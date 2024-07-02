Что делать с розой после первого цветения — советы для садоводов

Девушка, которая обрезает розы в саду. Фото: Freepik

Многие женщины выбрасывают розы после того, как они отцветут, но есть один секрет, который поможет заставить их снова дать пышные цветы. Если вы хотите иметь самый красивый сад на своей даче, вам следует знать, что нужно делать с этим цветком после его первого цветения.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Розы — это невероятно красивые цветы, которые пользуются особой популярностью у парней и мужчин. Если вы увидели, что роза уже отцвела, не выбрасывайте ее. Просто вам нужно правильно ее обрезать, чтобы она цвела до самой осени.

Кусты красных роз в саду. Фото: Freepik

Правильная обрезка роз после первого периода цветения

Опытные садоводы советуют обрезать все сорта роз после их первого цветения, поскольку в противном случае кусты могут потратить всю энергию на созревание семян. Поэтому чтобы растение снова дало пышные цветы, нужно обрезать все соцветия.

Следует обрезать розу так, чтобы на ней осталось всего три полноценных листика. Не бойтесь обрезать этот цветок коротко, поскольку это очень полезно для него. Дело в том, что после этой процедуры второй этап цветения даст пышные и красивые цветы.

К тому же, необходимо сделать санитарную обработку кустов розы, удаляя листья и ветви, которые стали сухими. Не бойтесь обрезать это растение в летний сезон, ведь его кусты стойко выдерживают это и даже не будут страдать от разных заболеваний.

Процедура обрезки розы. Фото: Boundless

Уход за розами после первой обрезки

Чтобы восстановить кусты роз после первой процедуры обрезки, следует с ними проводить такие процедуры, как:

Рыхление

Подкормка пеплом

Подкормка удобрениями с содержанием азота

После обильных дождей нужно тщательно рыхлить землю между кустами, ведь из-за образования корки они не получают кислород и питательные компоненты внутри почвы. Пеплом нужно подпитывать для восстановления сил, и делать это следует удобрениями с кальцием, калием и фосфором.

Азот также активирует рост и развитие кустов роз, поэтому следует поливать кусты такими удобрениями под корень.

Процесс подкормки роз в саду. Фото: Pinterest

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