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Навіщо садити лаванду в саду — 5 вагомих причин, які точно переконають вас

31 травня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Навіщо садити лаванду в саду — 5 вагомих причин для дачників
Молода садівниця, яка дбає про лаванду. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Лаванда — це не така вже і примхлива квітка, адже її дуже легко вирощувати. Якщо ви сумніваєтеся, чи садити лаванду в своєму саду, вам варто знати про переваги, які вас переконають, що ця квітка гідна того, щоб займати місце на вашій ділянці.

Про це розповідає Express.

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Переваги вирощування лаванди в саду

Неймовірний аромат

Кущі цієї квітки мають дуже приємний аромат, тому якщо ви хочете, щоб він стояв на весь сад, можете їх посадити. Ще вона здатна зміцнити сон і нервову систему, тому недарма багато людей нюхають цю популярну квітку перед сном.

Красивая и яркая лаванда в корзине
Красива та яскрава лаванда в кошику. Фото: Pinterest

"Магніт" для запилювачів

На аромат цієї рослини злітаються бджоли та метелики, що є корисним для вашого саду та городу. Якщо ви матимете на своїй ділянці багато різних запилювачів, то ваші рослини активніше будуть розвиватися. 

Відлякування шкідників

Справжні господарі використовують лаванду для того, щоб захистити рослини від жуків, адже вона здатна їх відлякати. До того ж аромат цієї квітки відлякує котів, тому вони не будуть наближатися до місця, де ви посадили кущі лаванди.

Большой куст лаванды в саду
Великий кущ лаванди в саду. Фото: Pinterest

Додавання в раціон

Останнім часом запах цієї квітки стає дедалі популярнішим не тільки в їжі, а й в різних напоях. За допомогою лаванди можна приготувати освіжаючий лимонад, каву та навіть печиво. Тому скоріше знаходьте різні рецепти і насолоджуйтеся смачною їжею та напоями.

Користь для здоров'я

Ця квітка має неабиякий вплив на стан здоров’я людини, адже вона своїм запахом може зменшити тривожність і прибрати погані думки. Ще лаванда може полегшити стрес і навіть прибрати головний біль, тому експерти радять посадити цю квітку в своєму саду. 

Настой из лаванды для здоровья
Настій з лаванди для здоров'я. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що насправді лікує подорожник, який в дитинстві часто прикладали на різні рани. 

Раніше ми розповідали про те, як виростити гарні та запашні іриси в саду.

Також ми повідомляли про те, які рослини категорично не можна садити біля троянд.

лаванда
здоров'я
сад
квіти

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