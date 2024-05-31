Навіщо садити лаванду в саду — 5 вагомих причин для дачників

Молода садівниця, яка дбає про лаванду. Фото: Alamy

Лаванда — це не така вже і примхлива квітка, адже її дуже легко вирощувати. Якщо ви сумніваєтеся, чи садити лаванду в своєму саду, вам варто знати про переваги, які вас переконають, що ця квітка гідна того, щоб займати місце на вашій ділянці.

Про це розповідає Express.

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Неймовірний аромат

Кущі цієї квітки мають дуже приємний аромат, тому якщо ви хочете, щоб він стояв на весь сад, можете їх посадити. Ще вона здатна зміцнити сон і нервову систему, тому недарма багато людей нюхають цю популярну квітку перед сном.

Красива та яскрава лаванда в кошику. Фото: Pinterest

"Магніт" для запилювачів

На аромат цієї рослини злітаються бджоли та метелики, що є корисним для вашого саду та городу. Якщо ви матимете на своїй ділянці багато різних запилювачів, то ваші рослини активніше будуть розвиватися.

Відлякування шкідників

Справжні господарі використовують лаванду для того, щоб захистити рослини від жуків, адже вона здатна їх відлякати. До того ж аромат цієї квітки відлякує котів, тому вони не будуть наближатися до місця, де ви посадили кущі лаванди.

Великий кущ лаванди в саду. Фото: Pinterest

Додавання в раціон

Останнім часом запах цієї квітки стає дедалі популярнішим не тільки в їжі, а й в різних напоях. За допомогою лаванди можна приготувати освіжаючий лимонад, каву та навіть печиво. Тому скоріше знаходьте різні рецепти і насолоджуйтеся смачною їжею та напоями.

Користь для здоров'я

Ця квітка має неабиякий вплив на стан здоров’я людини, адже вона своїм запахом може зменшити тривожність і прибрати погані думки. Ще лаванда може полегшити стрес і навіть прибрати головний біль, тому експерти радять посадити цю квітку в своєму саду.

Настій з лаванди для здоров'я. Фото: Pinterest

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