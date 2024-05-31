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Зачем сажать лаванду в саду — 5 веских причин, которые точно убедят вас

31 мая 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Зачем сажать лаванду в саду — 5 веских причин для дачников
Молодая садовница, заботящаяся о лаванде. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Лаванда — это не такой уж и капризный цветок, ведь его очень легко выращивать. Если вы сомневаетесь, сажать ли лаванду в своем саду, вам стоит знать о преимуществах, которые вас убедят, что этот цветок достоин того, чтобы занимать место на вашем участке.

Об этом рассказывает Express.

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Преимущества выращивания лаванды в саду

Невероятный аромат

Кусты этого цветка обладают очень приятным ароматом, поэтому если вы хотите, чтобы он стоял на весь сад, можете их посадить. Еще она способна укрепить сон и нервную систему, поэтому недаром многие нюхают этот популярный цветок перед сном.

Красивая и яркая лаванда.
Красивая и яркая лаванда в корзине. Фото: Pinterest

"Магнит" для опылителей

На аромат этого растения слетаются пчелы и бабочки, которые полезны для вашего сада и огорода. Если вы будете иметь на своем участке много разных опылителей, то ваши растения активнее будут развиваться.

Отпугивание вредителей

Настоящие хозяева используют лаванду для того, чтобы защитить растения от жуков, ведь она способна их отпугнуть. К тому же аромат этого цветка отпугивает кошек, поэтому они не будут приближаться к месту, где вы посадили кусты лаванды.

Большой куст лаванды в саду
Большой куст лаванды в саду. Фото: Pinterest

Добавление в рацион

В последнее время запах этого цветка становится все более популярным не только в пище, но и в различных напитках. С помощью лаванды можно приготовить освежающий лимонад, кофе и даже печенье. Поэтому скорее находите разные рецепты и наслаждайтесь вкусной едой и напитками.

Польза для здоровья

Этот цветок оказывает большое влияние на состояние здоровья человека, ведь он своим запахом может уменьшить тревожность и убрать плохие мысли. Еще лаванда может облегчить стресс и даже убрать головную боль, поэтому эксперты советуют посадить этот цветок в своем саду.

Настой из лаванды для здоровья
Настой из лаванды для здоровья. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что на самом деле лечит подорожник, который в детстве часто прикладывали на разные раны.

Раньше мы рассказывали о том, как вырастить красивые и душистые ирисы в саду.

Также мы сообщали о том, какие растения категорически нельзя сажать возле роз.

лаванда
здоровье
сад
цветы

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