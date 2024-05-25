Що лікує подорожник насправді — цілющі властивості рослини родом з дитинства

Цілюща рослина родом з дитинства — що насправді лікує звичайний подорожник
Всі ми пам'ятаємо особливу рослину родом з дитинства, що росла скрізь у парках, скверах, біля дому та просто на узбіччі, — подорожник. Бувши маленькими ми свято вірили, що цей зелений листок загоїть будь-яку рану.
Але що насправді лікує подорожник? На це питання давно знайшли відповідь медики та вчені.
Подорожник — що це за рослина
Подорожник є напівчагарником та належить до роду багаторічних трав. Ця дивовижна рослина налічує близько двохсот видів і поширена по всій планеті. Її можна зустріти практично скрізь, від Європи до Азії, що свідчить про адаптивність цієї рослини.
Які корисні речовини містить подорожник
У лікувальних цілях використовують як листя, так і коріння, а також насіння рослини. З подорожника створюють цілющі відвари та настої.
За словами медиків, подорожник містить:
- флавоноїди;
- аукубін;
- аскорбінову кислоту;
- глікозид;
- сапоніни;
- алкалоїди;
- дубильні речовини;
- полісахариди;
- вітамін А;
- вітамін С;
- вітамін К.
Крім цього, в насінні подорожника містяться вуглеводи плантеози, жирні олії та слиз.
Що лікує подорожник
Сік, отриманий з листя рослини у народній медицині застосовують як:
- знеболювальне;
- антидепресант;
- засіб, що підвищує апетит;
- засіб для нормалізації кислотності шлунку.
І звичайно, в дитинстві нам не брехали, адже сік подорожника дійсно здатен загоїти рани. Соком подорожника можна промивати свіжі порізи, поранення, нариви, свищі, хронічні виразки. Також свіжозібране листя у вигляді компресу дуже сприятливе при гнійних, запущених ранах, фурункульозі.
Свіжий сік дуже ефективний і при хронічних гастритах, а також при захворюваннях дванадцятипалої кишки. Настоянки подорожника мають відхаркувальний ефект, що дуже корисно при лікуванні кашлю.
Що дізналися вчені про подорожник
У новому великому дослідженні науковці проаналізували інформацію та результати інших досліджень з 1937 по 2015 рік. Вони підтвердили, що подорожник дійсно має особливий хімічний склад. Ця рослина насправді налічує безліч корисних речовин, що й наділяє її цілющими властивостями.
Автори наукової праці кажуть, що подорожник має антиоксидантні властивості, допомагаючи боротися з втомою і, можливо, навіть з раком. Рослина містить сполуки, які, як було показано, пригнічують ріст ракових клітин, що підкреслює її потенціал як додаткового підходу в стратегіях лікування і профілактики хвороби.
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