Що лікує подорожник насправді — цілющі властивості рослини родом з дитинства

Подорожник та лейкопластир на руці. Фото: google.com

Всі ми пам'ятаємо особливу рослину родом з дитинства, що росла скрізь у парках, скверах, біля дому та просто на узбіччі, — подорожник. Бувши маленькими ми свято вірили, що цей зелений листок загоїть будь-яку рану.

Але що насправді лікує подорожник? На це питання давно знайшли відповідь медики та вчені.

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Подорожник — що це за рослина

Подорожник є напівчагарником та належить до роду багаторічних трав. Ця дивовижна рослина налічує близько двохсот видів і поширена по всій планеті. Її можна зустріти практично скрізь, від Європи до Азії, що свідчить про адаптивність цієї рослини.

Які корисні речовини містить подорожник

У лікувальних цілях використовують як листя, так і коріння, а також насіння рослини. З подорожника створюють цілющі відвари та настої.

За словами медиків, подорожник містить:

флавоноїди;

аукубін;

аскорбінову кислоту;

глікозид;

сапоніни;

алкалоїди;

дубильні речовини;

полісахариди;

вітамін А;

вітамін С;

вітамін К.

Крім цього, в насінні подорожника містяться вуглеводи плантеози, жирні олії та слиз.

Подорожник у парку. Фото: google.com

Що лікує подорожник

Сік, отриманий з листя рослини у народній медицині застосовують як:

знеболювальне;

антидепресант;

засіб, що підвищує апетит;

засіб для нормалізації кислотності шлунку.

І звичайно, в дитинстві нам не брехали, адже сік подорожника дійсно здатен загоїти рани. Соком подорожника можна промивати свіжі порізи, поранення, нариви, свищі, хронічні виразки. Також свіжозібране листя у вигляді компресу дуже сприятливе при гнійних, запущених ранах, фурункульозі.

Свіжий сік дуже ефективний і при хронічних гастритах, а також при захворюваннях дванадцятипалої кишки. Настоянки подорожника мають відхаркувальний ефект, що дуже корисно при лікуванні кашлю.

Листя подорожника. Фото: shutterstock.com

Що дізналися вчені про подорожник

У новому великому дослідженні науковці проаналізували інформацію та результати інших досліджень з 1937 по 2015 рік. Вони підтвердили, що подорожник дійсно має особливий хімічний склад. Ця рослина насправді налічує безліч корисних речовин, що й наділяє її цілющими властивостями.

Автори наукової праці кажуть, що подорожник має антиоксидантні властивості, допомагаючи боротися з втомою і, можливо, навіть з раком. Рослина містить сполуки, які, як було показано, пригнічують ріст ракових клітин, що підкреслює її потенціал як додаткового підходу в стратегіях лікування і профілактики хвороби.

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