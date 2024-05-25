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Цілюща рослина родом з дитинства — що насправді лікує звичайний подорожник

25 травня 2024 11:02
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що лікує подорожник насправді — цілющі властивості рослини родом з дитинства
Подорожник та лейкопластир на руці. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Всі ми пам'ятаємо особливу рослину родом з дитинства, що росла скрізь у парках, скверах, біля дому та просто на узбіччі, — подорожник. Бувши маленькими ми свято вірили, що цей зелений листок загоїть будь-яку рану. 

Але що насправді лікує подорожник? На це питання давно знайшли відповідь медики та вчені. 

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Подорожник — що це за рослина

Подорожник є напівчагарником та належить до роду багаторічних трав. Ця дивовижна рослина налічує близько двохсот видів і поширена по всій планеті. Її можна зустріти практично скрізь, від Європи до Азії, що свідчить про адаптивність цієї рослини.

Які корисні речовини містить подорожник 

У лікувальних цілях використовують як листя, так і коріння, а також насіння рослини. З подорожника створюють цілющі відвари та настої. 

За словами медиків, подорожник містить:

  • флавоноїди;
  • аукубін;
  • аскорбінову кислоту;
  • глікозид;
  • сапоніни;
  • алкалоїди;
  • дубильні речовини;
  • полісахариди;
  • вітамін А;
  • вітамін С;
  • вітамін К. 

Крім цього, в насінні подорожника містяться вуглеводи плантеози, жирні олії та слиз.

 

Які корисні речовини містить подорожник
Подорожник у парку. Фото: google.com

Що лікує подорожник 

Сік, отриманий з листя рослини у народній медицині застосовують як:

  • знеболювальне;
  • антидепресант;
  •  засіб, що підвищує апетит;
  • засіб для нормалізації кислотності шлунку. 

І звичайно, в дитинстві нам не брехали, адже сік подорожника дійсно здатен загоїти рани. Соком подорожника можна промивати свіжі порізи, поранення, нариви, свищі, хронічні виразки. Також свіжозібране листя у вигляді компресу дуже сприятливе при гнійних, запущених ранах, фурункульозі. 

Свіжий сік дуже ефективний і при хронічних гастритах, а також при захворюваннях дванадцятипалої кишки. Настоянки подорожника мають відхаркувальний ефект, що дуже корисно при лікуванні кашлю. 

 

Що лікує подорожник насправді — цілющі властивості
Листя подорожника. Фото: shutterstock.com

Що дізналися вчені про подорожник 

У новому великому дослідженні науковці проаналізували інформацію та результати інших досліджень з 1937 по 2015 рік. Вони підтвердили, що подорожник дійсно має особливий хімічний склад. Ця рослина насправді налічує безліч корисних речовин, що й наділяє її цілющими властивостями.

Автори наукової праці кажуть, що подорожник має антиоксидантні властивості, допомагаючи боротися з втомою і, можливо, навіть з раком. Рослина містить сполуки, які, як було показано, пригнічують ріст ракових клітин, що підкреслює її потенціал як додаткового підходу в стратегіях лікування і профілактики хвороби.

 

Раніше ми розповідали, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

Нагадаємо, ми писали, як алое використовують у косметології та дерматології та чим воно корисне насправді.

Також радимо вам дізнатися, яку квітку називають деревом долі та чому ви захочете її мати.

здоров'я
рослини
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подорожник

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