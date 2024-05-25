Что лечит подорожник на самом деле — целебные свойства растения родом из детства

Целебное растение родом из детства — что действительно лечит обычный подорожник
Все мы помним особое растение родом из детства, которое росло везде в парках, скверах, возле дома и прямо на обочине, — подорожник. Будучи маленькими, мы свято верили, что этот зеленый листок заживит любую рану.
Но что действительно лечит подорожник? На этот вопрос давно нашли ответы медики и ученые.
Подорожник — что это за растение
Подорожник является полукустарником и принадлежит к многолетним травам. Это удивительное растение насчитывает около двухсот видов и распространено по всей планете. Его можно встретить практически везде от Европы до Азии, что свидетельствует об адаптивности этого растения.
Какие полезные вещества содержит подорожник
В лечебных целях используют как листья, так и корни, а также семена растения. Из подорожника создают целебные отвары и настои.
По словам медиков, подорожник содержит:
- флавоноиды;
- аукубин;
- аскорбиновую кислоту;
- гликозид;
- сапонины;
- алкалоиды;
- дубильные вещества;
- полисахариды;
- витамин А;
- витамин С;
- витамин К.
Кроме того, в семенах подорожника содержатся углеводы плантеозы, жирные масла и слизь.
Что лечит подорожник
Сок, полученный из листьев растения в народной медицине, применяют как:
- обезболивающее;
- антидепрессант;
- средство, повышающее аппетит;
- средство для нормализации кислотности желудка.
И конечно, в детстве нам не врали, ведь сок подорожника действительно способен залечить раны. Соком подорожника можно промывать свежие порезы, ранения, нарывы, свищи, хронические язвы. Также свежесобранные листья в виде компресса очень благоприятны при гнойных, запущенных ранах, фурункулезе.
Свежий сок очень эффективен и при хронических гастритах, а также при заболеваниях двенадцатиперстной кишки. Настойки подорожника обладают отхаркивающим эффектом, что очень полезно при лечении кашля.
Что узнали ученые о подорожнике
В новом обширном исследовании ученые проанализировали информацию и результаты других исследований с 1937 по 2015 год. Они подтвердили, что у подорожника действительно есть особый химический состав. Это растение на самом деле насчитывает множество полезных веществ, что и наделяет его целебными свойствами.
Авторы научного труда говорят, что подорожник обладает антиоксидантными свойствами, помогая бороться с усталостью и, возможно, даже с раком. Растение содержит соединения, которые, как было показано, угнетают рост раковых клеток, что подчеркивает его потенциал как дополнительного подхода в стратегиях лечения и профилактики болезни.
Раньше мы рассказывали, какое растение защищает от стресса и улучшает память.
Напомним, мы писали, как алоэ используют в косметологии и дерматологии и чем оно полезно на самом деле.
Также советуем узнать, какой цветок называют деревом судьбы и почему вы захотите его иметь.
Читайте Новини.LIVE!