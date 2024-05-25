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Целебное растение родом из детства — что действительно лечит обычный подорожник

25 мая 2024 11:02
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что лечит подорожник на самом деле — целебные свойства растения родом из детства
Подорожник и лейкопластырь на руке. Фото: google.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Все мы помним особое растение родом из детства, которое росло везде в парках, скверах, возле дома и прямо на обочине, — подорожник. Будучи маленькими, мы свято верили, что этот зеленый листок заживит любую рану.

Но что действительно лечит подорожник? На этот вопрос давно нашли ответы медики и ученые.

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Подорожник — что это за растение

Подорожник является полукустарником и принадлежит к многолетним травам. Это удивительное растение насчитывает около двухсот видов и распространено по всей планете. Его можно встретить практически везде от Европы до Азии, что свидетельствует об адаптивности этого растения.

Какие полезные вещества содержит подорожник

В лечебных целях используют как листья, так и корни, а также семена растения. Из подорожника создают целебные отвары и настои.

По словам медиков, подорожник содержит:

  • флавоноиды;
  • аукубин;
  • аскорбиновую кислоту;
  • гликозид;
  • сапонины;
  • алкалоиды;
  • дубильные вещества;
  • полисахариды;
  • витамин А;
  • витамин С;
  • витамин К.

Кроме того, в семенах подорожника содержатся углеводы плантеозы, жирные масла и слизь.

 

Какие полезные вещества содержит подорожник
Подорожник в парке. Фото: google.com

Что лечит подорожник

Сок, полученный из листьев растения в народной медицине, применяют как:

  • обезболивающее;
  • антидепрессант;
  • средство, повышающее аппетит;
  • средство для нормализации кислотности желудка.

И конечно, в детстве нам не врали, ведь сок подорожника действительно способен залечить раны. Соком подорожника можно промывать свежие порезы, ранения, нарывы, свищи, хронические язвы. Также свежесобранные листья в виде компресса очень благоприятны при гнойных, запущенных ранах, фурункулезе.

Свежий сок очень эффективен и при хронических гастритах, а также при заболеваниях двенадцатиперстной кишки. Настойки подорожника обладают отхаркивающим эффектом, что очень полезно при лечении кашля.

 

Лечащий подорожник на самом деле – целебные свойства
Листья подорожника. Фото: shutterstock.com

Что узнали ученые о подорожнике

В новом обширном исследовании ученые проанализировали информацию и результаты других исследований с 1937 по 2015 год. Они подтвердили, что у подорожника действительно есть особый химический состав. Это растение на самом деле насчитывает множество полезных веществ, что и наделяет его целебными свойствами.

Авторы научного труда говорят, что подорожник обладает антиоксидантными свойствами, помогая бороться с усталостью и, возможно, даже с раком. Растение содержит соединения, которые, как было показано, угнетают рост раковых клеток, что подчеркивает его потенциал как дополнительного подхода в стратегиях лечения и профилактики болезни.

 

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