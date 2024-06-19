Капсикум — як вирощувати декоративний гострий перець вдома і чи варто їсти

Декоративний перець на підвіконні. Фото: alamy.com

Декоративний гострий перець або капсикум — дуже ефектна кімнатна рослина, яка безумовно може стати прикрасою вашої оселі завдяки яскравим маленьким перчинкам.

Новини.LIVE розповідає, що відомо про кімнатну рослину капсикум, які переваги вона має, як за нею доглядати та чи можна їсти г острий декоративний перець, що росте на вашому підвіконні.

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Що треба знати про капсикум

Ця рослина насиченого зеленого кольору доволі компактна, тому ідеально підійде навіть для маленької кімнати. Зелений кущик може досягати у висоту 30 см.

Плоди сорту дозрівають через 40 днів після появи сходів. Їх форма та колір залежать від сорту. Найбільші представники можуть виростати до 12 см завдовжки.

Різні сорти декоративного перцю. Фото: zahradnymagazin.sk

Чи можна їсти плоди декоративного перцю

Плоди капсикуму їстівні, проте з ними варто поводитися обережно, адже сік перцю може викликати опік на шкірному покриві або ж на слизовій оболонці. Якщо це сталося, обпечену ділянку варто промити молоком. Звичайна вода не зможе зняти відчуття печіння.

М'якуш декоративного перцю дуже пекучий, оскільки в ньому присутня така речовина, як капсаїцин. Самостійно їсти перчинки не рекомендується, а от використовувати як приправу для м'ясних страв, супів, маринадів точно сподобається любителям гостренького.

Плоди декоративного перцю. Фото: google.com

Які переваги має кімнатна рослина

Головні переваги цієї кімнатної рослини:

оригінальне та красиве доповнення інтер'єру завдяки високим декоративним якостям;

простота у догляді;

висока схожість насіння;

можливість отримати гостру приправу для своїх страв.

Недоліки капсикуму, про які варто знати

Недоліків у цієї кімнатної рослини не так вже й багато, можна виділити такі:

дрібні плоди;

чутливий до різких перепадів температури;

не можна вживати у великих кількостях, оскільки можна обпекти слизову оболонку.

Капсикум у вазоні. Фото: gartentipps.com

Як правильно доглядати за декоративним гострим перцем

Який ґрунт підходить для капсикуму?

Можна брати легкий, нейтральний. Ґрунтова суміш може складатися з 1 частини листового перегною, 1 частини садової землі, 1 частини дернової землі та 1/2 частини піску.

Яка ідеальна температура для капсикуму?

Квітникарі радять підтримувати температуру в межах +16...+25 °С весною та влітку, а взимку та восени — +16...+20 °С. Головне, щоб температура не опускалася нижче +12 °С.

Яке має бути освітлення?

Рослина любить яскраве сонячне світло й навіть добре переносить прямі промені сонця. Кімнатний перець можна сміливо ставити на південному або південно-західному вікні. Та все ж задля безпеки рослини її потрібно прикривати від полуденного сонця легкою прозорою фіранкою.

Скільки та як поливати капсикум?

Фахівці підкреслюють, ґрунт у горщику з рослиною повинен завжди бути помірно вологим, інакше капсикум скине квітки й плодів тоді можна не чекати.

Як і для інших кімнатних рослин, слід використовувати воду кімнатної температури, що відстоялася. Листя необхідно часто обприскувати м'якою водою.

Чим та коли підживлювати декоративний гострий перець?

Вносити органічні та мінеральні добрива необхідно з березня по вересень щотижня. Також рекомендується вносити добрива в ґрунт відразу після обрізання стебел, яке здійснюють перед зимівлею.

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