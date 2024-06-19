Капсикум — как выращивать декоративный острый перец дома и стоит ли есть

Декоративный перец на подоконнике. Фото: alamy.com

Декоративный острый перец или капсикум — очень эффектное комнатное растение, которое безусловно может стать украшением вашего дома, благодаря ярким маленьким перчикам.

Новини.LIVE рассказывает, что известно о комнатном растении капсикум, какие его преимущества, как за ним ухаживать и можно ли есть острый декоративный перец, растущий на вашем подоконнике.

Читайте также:

Что нужно знать о капсикуме

Это растение насыщенного зеленого цвета достаточно компактно, поэтому идеально подойдет даже для маленькой комнаты. Зеленый кустик может достигать в высоту 30 см.

Плоды сорта созревают через 40 дней после появления всходов. Их форма и цвет зависит от сорта. Крупнейшие представители могут расти до 12 см в длину.

Разные сорта декоративного перца. Фото: zahradnymagazin.sk

Можно ли есть плоды декоративного перца

Плоды капсикума съедобны, однако с ними следует обращаться осторожно, ведь сок перца может вызвать ожог на кожном покрове или же на слизистой. Если это произошло, обожженный участок следует промыть молоком. Обычная вода не сможет снять чувство жжения.

Мякоть декоративного перца очень жгучая, поскольку в ней присутствует такое вещество как капсаицин. Самостоятельно есть перчинки не рекомендуется, а вот использовать в качестве приправы для мясных блюд, супов, маринадов точно понравится любителям остренького.

Плоды декоративного перца. Фото: google.com

Какие преимущества у комнатного растения

Главные преимущества этого комнатного растения:

оригинальное и красивое дополнение интерьера благодаря высоким декоративным качествам;

простота в уходе;

высокая всхожесть семян;

возможность получить острую приправу для своих блюд.

Недостатки капсикума, о которых следует знать

Недостатков у этого комнатного растения не так уж много, можно выделить следующие:

мелкие плоды;

чувствительный к резким перепадам температуры;

нельзя употреблять в больших количествах, поскольку можно обжечь слизистую.

Капсикум в горшке. Фото: gartentipps.com

Как правильно ухаживать за декоративным острым перцем

Какая почва подходит для капсикума?

Можно брать легкую, нейтральную. Грунтовая смесь может состоять из 1 части листового перегноя, 1 части садовой земли, 1 части дерновой земли и 1/2 части песка.

Какая идеальная температура для капсикума?

Цветоводы советуют поддерживать температуру в пределах +16...+25 °С весной и летом, а зимой и осенью — +16...+20 °С. Главное, чтобы температура не опускалась ниже +12 °С.

Какое должно быть освещение?

Растение любит яркий солнечный свет и даже хорошо переносит прямые лучи солнца. Комнатный перец можно смело ставить на южном или юго-западном окне. И все же для безопасности растения его нужно прикрывать от полуденного солнца легкой прозрачной занавеской.

Сколько и как поливать капсикум?

Специалисты подчеркивают, что почва в горшке с растением должна всегда быть умеренно влажной, иначе капсикум сбросит цветки и плодов тогда можно не ждать.

Как и для других комнатных растений, следует использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры. Листья необходимо часто опрыскивать мягкой водой.

Чем и когда подкармливать острый декоративный перец?

Вносить органические и минеральные удобрения необходимо с марта по сентябрь еженедельно. Также рекомендуется вносить удобрения в грунт сразу после обрезки стеблей, которую осуществляют перед зимовкой.

Ранее мы писали, как подкармливать орхидею, чтобы помочь растению цвести.

Напомним, мы рассказывали, какое доступное и дешевое удобрение поможет быстро восстановить цветение вашего спатифиллума.

Также советуем вам узнать, какой цветок называют деревом судьбы и почему вы захотите его иметь.