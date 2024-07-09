Как выращивать голубику самостоятельно в саду или во дворе — секреты садоводов

Садовод собирает урожай голубики. Фото: dreamstime.com

Голубика, несомненно, считается одной из наиболее ценных ягод в Украине благодаря своим полезным свойствам и вкусовым качествам. А еще она очень дорогая. Цены на ягоду иногда бьют все рекорды. Поэтому, конечно, самостоятельное выращивание растения на своем участке привлекает все больше украинцев.

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Как посадить голубику и правильно за ней ухаживать, чтобы получить качественный и большой урожай, рассказываем далее в нашем материале.

Когда сажать голубику — оптимальные сроки

Как правило, сажают ягоду весной, а именно в апреле, когда прошли морозы и новых не предполагается. Если сажать голубику в мае, то необходимо снабдить ее достаточной влагой.

Есть и те садоводы, которые предпочитают посадку голубики осенью, заниматься этим можно в конце сентября, в октябре и ноябре.

Двухлетний куст голубики с закрытой корневой системой. Фото: "Фрутек"

Какие сорта голубики выращивать в саду и во дворе

Лучше выбирать болезнеустойчивые культуры, которые просты в уходе и дают хороший урожай. Таковыми являются:

ранний сорт "Река";

ранний сорт "Дюк";

поздний сорт "Патриот".

Как правильно сажать голубику

Чтобы успешно посадить голубику, следует придерживаться нескольких ключевых шагов:

Выбор места: оно должно быть солнечным с грунтом, имеющим хорошую водопроницаемость. Подготовка грунта: обеспечьте дренаж для предотвращения застоя воды, а также добавьте компост или перегной для улучшения структуры почвы. Культура любит рыхлую почву, в которой ее корни будут дышать. Для нее можно покупать торф. Или сажать в перепрелую кору. Рассада: высаживайте растения на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Когда куст вытаскиваем из горшка, то следует немного расправить корень — это обязательная процедура. Полив: обеспечьте регулярный полив в первые месяцы после посадки, пока растение не укоренится. И дальше необходимо обеспечить растению регулярный полив. Голубика очень любит влагу. Уход: защищайте от сорняков и вредителей. Подкормка и обрезка: подкармливайте растения удобрениями весной и летом и обрезайте их для поддержания формы и здоровья осенью.

Мужчина сажает голубику в саду. Скриншот из Youtube

Особенности посадки голубики в открытый грунт

Эта ягода плохо растет в песчаной почве или черноземе. Ей необходимы особые условия. Для успешного выращивания садоводы часто делают следующее:

если почва песчаная или это чернозем, необходимо выкопать лунку 30 см и засыпать ее измельченной корой, которая уже некоторое время лежала (ни в коем случае не свежая);

далее сажаем саженец в кору. На один саженец нужно два мешка коры. Засыпаем кустик корой и создаем такое место, где может быть вода. И поливаем. На саженец нужно 4-5 л воды в день;

если температура почвы более 25°C, то нужно дважды в день: утром и вечером;

каждый год на куст необходимо нагребать сверху сосновую кору. Надо, чтобы полметра от чернозема было насыпано такой коры под корень.

Мужчина собирается сажать кусты голубики. Фото: google.com

Чем, когда и как подкармливать голубику — лучшие удобрения

Впервые весной специалисты советуют вносить азотсодержащие удобрения, которые помогут растению расти после зимы, насыщают необходимыми полезными веществами.

нитроаммофоска;

сульфат аммония.

Эти удобрения необходимо вносить сразу после полива. Затем землю под кустики мульчируют торфом, сосновыми шишками, корой.

На вторую подкормку необходимо подготовить сульфат магния или сульфат калия. Никакая органика для голубики не подходит. Также избегайте удобрений, содержащих хлор.

Как правильно обрезать голубику

Каждый сезон ягоду следует обрезать, ведь при качественном и правильном уходе растение может давать много прироста. Следует оставлять 10-12 веточек, а остальное обрезать. Делают это осенью. Это обеспечит большой урожай ягод.

Собирает ягоды голубики. Фото: dreamstime.com

Секрет выращивания большого урожая голубики

Нельзя использовать химические препараты и пестициды. Лучше всего для голубики подойдут биологически активные вещества. Также желательно привлечь на участок пчел.

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