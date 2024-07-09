Чим підживити аґрус у липні та серпні — найкращі добрива для багатого врожаю

Садівник збирає ягоди аґрусу. Фото: agro-market.net

Аґрус — особлива рослина, що радує нас своїми солодкими та смачними ягодами вже у липні-серпні. Але саме у цей період важливо підживити кущики, щоб захистити від шкідників та значно підвищити врожайність і якість.

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Яким добривом підгодувати аґрус в кінці липня та у серпні

Досвідчені садівники розкривають секрети гарного врожаю. За їх словами, під час і після плодоношення необхідно використовувати мінеральні та органічні добрива.

Рослина віддячить вам рясним плодоношенням, якщо використовувати:

сульфат калію;

суперфосфат;

калійну сіль.

Необхідно розчинити 30 г засобу у 10 л води. Спочатку полити чагарник теплою водою, а потім внести підгодівлю в пристовбурні кола.

Саме така нескладна процедура допоможе заповнити дефіцит калію і фосфору, а також закласти ґрунт для врожаю в наступному році.

Кущ аґрусу на городі. Фото: google.com

Також ідеальний варіант для підживлення аґрусу у липні та серпні трав'яний настій, який готується так:

бур'янами, викопаними або зрізаними на городі, заповнити бочку наполовину;

залити доверху водою;

закрити кришкою;

залишити настоюватися, періодично помішуючи.

Як тільки ви побачите, що перестав виділятися газ, а сам настій потемнів — підгодівля готова. Її потрібно розвести водою в співвідношенні 1:10 і вилити під кожен кущ по відру отриманого добрива. Якщо хочете обприскати аґрус, то розводити засіб потрібно в іншій пропорції — 1:20.

Аґрус у саду. Фото: google.com

Ще один гарний рецепт підгодівлі для аґрусу наступний:

біогумус — 300 г;

— 300 г; деревна зола — 1 кг;

— 1 кг; будь-яка мульча;

вода — 10 л.

У воді потрібно розчинити вказану кількість біогумусу, розмішати й полити кущ. Потім посипати деревною золою, а зверху під кущ викласти солому або тирсу.

Проте, садівники застерігають, таким чином підживлювати аґрус можна один раз на два роки. Інакше рослина може стати сприйнятливою до хвороб.

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