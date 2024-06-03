Що ніколи не можна робити із аґрусом в саду — як не зіпсувати врожай

Людина, яка збирає аґрус в саду. Фото: Gardeners` World

Майже на кожній дачі сьогодні можна зустріти таку популярну культуру, як аґрус, але не завжди він дає великий урожай. Якщо ви хочете зібрати потім багато аґрусу, слід розуміти, які речі він не любить і як правильно доглядати цю культуру в саду.

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Які речі не любить аґрус

Надмірна волога

Аґрус краще переносить засуху, аніж надмірну кількість води, яка може буквально знищити кореневі шийки. Через це погіршується процес плодоношення і зростає ризик виникнення різних хвороб. Тому садити цю культуру краще не в низині, а якщо такої можливості немає, не поливайте часто аґрус.

Кущі аґрусу в саду. Фото: Pinterest

Місце із затінком

Ця культура потребує багато сонячних променів, інакше вона може не дати достатньої кількості ягід. Тому створіть для аґрусу достатню кількість сонячного світла, щоб не виникав також і ризик застою вологи, яка швидше висихатиме на сонці. Не садіть цю культуру в затінку, зокрема під великими деревами.

Різке зниження температури повітря

Попри те, що аґрус вміє інколи витримувати до 30 градусів морозу, варто враховувати кількість опадів у зимовий сезон. Якщо у вашому регіоні мало снігу, це може погано вплинути на культуру. Через це знизиться врожайність, а сам кущ аґрусу може навіть загинути.

Великий стиглий аґрус на кущах в саду. Фото: Pixabay

Загущеність посадок

Досвідчені дачники стверджують, що ця культура дуже не любить, коли їй затісно. Тому кущ аґрусу дуже важливо постійно обрізати, проріджуючи його крону.

Обприскування холодною водою

Аґрус не любить, коли його обприскують, а тим більш, холодною водою зі шланга. Річ у тому, що так можна підвищити ризик виникнення грибкових захворювань. Тому краще поливати у спеціально вириті канавки навколо стовбура.

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