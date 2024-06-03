Что никогда нельзя делать с крыжовником в саду — как не испортить урожай

Человек, собирающий крыжовник в саду. Фото: Gardeners` World

Почти на каждой даче сегодня можно встретить такую популярную культуру, как крыжовник, но не всегда он дает большой урожай. Если вы хотите собрать потом много крыжовника, следует понимать, какие вещи он не любит и как правильно ухаживать за этой культурой в саду.

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Какие вещи не любит крыжовник

Чрезмерная влага

Крыжовник лучше переносит засуху, чем чрезмерное количество воды, которая может буквально уничтожить корневые шейки. Из-за этого ухудшается процесс плодоношения и возрастает риск возникновения различных болезней. Поэтому сажать эту культуру лучше не в низине, а если такой возможности нет, не поливайте часто крыжовник.

Кусты крыжовника в саду. Фото: Pinterest

Место с тенью

Эта культура требует много солнечных лучей, иначе она может не дать достаточное количество ягод. Поэтому создайте для крыжовника достаточное количество солнечного света, чтобы не возникал также и риск застоя влаги, которая быстрее будет высыхать на солнце. Не сажайте эту культуру в тени, в частности, под большими деревьями.

Резкое понижение температуры воздуха

Несмотря на то, что крыжовник умеет иногда выдерживать до 30 градусов мороза, следует учитывать количество осадков в зимний сезон. Если в вашем регионе мало снега, это может повлиять на культуру. Из-за этого снизится урожайность, а сам куст крыжовника может даже погибнуть.

Большой спелый крыжовник на кустах в саду. Фото: Pixabay

Загущенность посадок

Опытные дачники утверждают, что эта культура очень не любит, когда ей тесно. Поэтому куст крыжовника очень важно постоянно обрезать, прореживая его крону.

Опрыскивание холодной водой

Крыжовник не любит, когда его опрыскивают, а тем более, холодной водой из шланга. Дело в том, что можно повысить риск возникновения грибковых заболеваний. Поэтому лучше поливать в специально вырытую канавку вокруг ствола.

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