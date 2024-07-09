Чем подкормить крыжовник в июле и августе — лучшие удобрения для богатого урожая

Садовод собирает ягоды крыжовника. Фото: agro-market.net

Крыжовник — особое растение, которое радует нас своими сладкими и вкусными ягодами уже в июле-августе. Но именно в этот период важно подкормить кустики, чтобы защитить от вредителей и значительно повысить урожайность и качество.

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Каким удобрением подкормить крыжовник в конце июля и в августе

Опытные садоводы раскрывают секреты хорошего урожая. По их словам, во время плодоношения необходимо использовать минеральные и органические удобрения.

Растение отблагодарит вас обильным плодоношением, если использовать:

сульфат калия;

суперфосфат;

калийную соль.

Необходимо растворить 30 г средства в 10 л воды. Сначала полить кустарник теплой водой, а затем внести подкормку в приствольные круги.

Именно такая несложная процедура поможет восполнить дефицит калия и фосфора, а также заложить почву для урожая в следующем году.

Куст крыжовника на огороде. Фото: google.com

Также идеальный вариант для подкормки крыжовника в июле и августе травяной настой, который готовится так:

сорняками, выкопанными или срезанными на огороде, заполнить бочку наполовину;

залить доверху водой;

закрыть крышкой;

оставить настаиваться, периодически помешивая.

Как только вы увидите, что перестал выделяться газ, а сам настой потемнел — подкормка готова. Ее нужно развести водой в соотношении 1:10 и вылить под каждый куст по ведру полученного удобрения. Если хотите опрыскать крыжовник, то разводить средство нужно в другой пропорции — 1:20.

Крыжовник в саду. Фото: google.com

Еще один хороший рецепт подкормки для крыжовника следующий:

биогумус — 300 г;

— 300 г; древесная зола — 1 кг;

— 1 кг; любая мульча;

вода — 10 л.

В воде нужно растворить указанное количество биогумуса, размешать и полить куст. Затем посыпать древесной золой, а сверху под куст выложить солому или опилки.

Однако садоводы предостерегают, таким образом подкармливать крыжовник можно один раз в два года. Иначе растение может стать восприимчивым к болезням.

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