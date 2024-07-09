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Чем подкормить крыжовник в июле и августе — куст будет усыпан ягодами

9 июля 2024 07:32
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Чем подкормить крыжовник в июле и августе — лучшие удобрения для богатого урожая
Садовод собирает ягоды крыжовника. Фото: agro-market.net
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Крыжовник — особое растение, которое радует нас своими сладкими и вкусными ягодами уже в июле-августе. Но именно в этот период важно подкормить кустики, чтобы защитить от вредителей и значительно повысить урожайность и качество.

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Чем именно следует подкормить крыжовник во время плодоношения в июле и в августе, чтобы больших ягод было много, рассказывает Новини.LIVE.

Каким удобрением подкормить крыжовник в конце июля и в августе

Опытные садоводы раскрывают секреты хорошего урожая. По их словам, во время плодоношения необходимо использовать минеральные и органические удобрения.

Растение отблагодарит вас обильным плодоношением, если использовать:

  • сульфат калия;
  • суперфосфат;
  • калийную соль.

Необходимо растворить 30 г средства в 10 л воды. Сначала полить кустарник теплой водой, а затем внести подкормку в приствольные круги.

Именно такая несложная процедура поможет восполнить дефицит калия и фосфора, а также заложить почву для урожая в следующем году.

 

Каким удобрением прикормить крыжовник в конце июля и в августе
Куст крыжовника на огороде. Фото: google.com

Также идеальный вариант для подкормки крыжовника в июле и августе травяной настой, который готовится так:

  • сорняками, выкопанными или срезанными на огороде, заполнить бочку наполовину;
  • залить доверху водой;
  • закрыть крышкой;
  • оставить настаиваться, периодически помешивая.

Как только вы увидите, что перестал выделяться газ, а сам настой потемнел — подкормка готова. Ее нужно развести водой в соотношении 1:10 и вылить под каждый куст по ведру полученного удобрения. Если хотите опрыскать крыжовник, то разводить средство нужно в другой пропорции — 1:20.

 

Чем подкормить крыжовник в июле и августе – лучшие удобрения для богатого урожая
Крыжовник в саду. Фото: google.com

Еще один хороший рецепт подкормки для крыжовника следующий:

  • биогумус — 300 г;
  • древесная зола — 1 кг;
  • любая мульча;
  • вода — 10 л.

В воде нужно растворить указанное количество биогумуса, размешать и полить куст. Затем посыпать древесной золой, а сверху под куст выложить солому или опилки.

Однако садоводы предостерегают, таким образом подкармливать крыжовник можно один раз в два года. Иначе растение может стать восприимчивым к болезням.

 

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