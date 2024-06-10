Жимолость — що це за ягода, який має смак та чому вона дуже корисна

Чоловік тримає в руках великі ягоди жимолості. Фото: drzewka-faworytka.pl

Жимолость їстівна або блакитна — одна з найкорисніших ягід, що з'являється найпершою. Невеликі соковиті яскраво-блакитні плоди — невичерпне джерело вітамінів. Та попри це, в Україні мало хто знайомий з цією смачною та цілющою рослиною.

Новини.LIVE розповідає, що це за ягода, який має смак та чому вона дуже корисна.

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Яка на смак жимолость

В Україні ця ягода також відома під іншою назвою — бружмель. Під матовим "нальотом", що надає виразну блакитність плодам, можуть ховатися будь-які відтінки синьо-чорно-фіолетової гами.

За кольором та за смаком жимолость нагадує ягоди лохини або чорниці. Також можуть бути відчутними ноти полуниці або чорної смородини. Ягода часто має тонку гірчинку, як у брусниці, через вміст дубильних речовин.

Тож, описати смак плодів жимолості можна так — збалансований кисло-солодкий з можливою легкою тонкою гіркуватістю та терпкістю.

Цікаво, що смак і корисні властивості жимолості залежать від місця її зростання. Так у спекотних і сухих широтах в ягоді більше дубильних речовин, цукрів, барвників. Вона біьше гірчить. А у помірно-континентальному кліматі ягода має більше фенольних сполук, моносахаридів, аскорбінової кислоти, через що має більш виражену кислинку.

Свіжа жимолость у тарілці. Фото: shutterstock.com

Яка харчова цінність жимолості

Як стверджують експерти, жимолость містить у чотири рази більше антиоксидантів, ніж чорниця, а ще багата на вітамін С. Вміст аскорбінової кислоти коливається від 17 мг до 25 мг на 100 г, хоча в деяких сортах може досягати до 186 мг/100 г.

Також ягода містить:

калій — у 100 г стільки ж, скільки і в банані;

марганець;

кальцій;

фосфор;

магній;

йод;

кремній;

цинк;

залізо;

мідь;

В1;

В1; В2;

В9;

органічні кислоти — лимонна, яблучна, хінна, винна, шикімова та фумарова кислоти;

пектинові сполуки;

пектинові сполуки; дубильні речовини;

іридоїди — речовини, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості;

іридоїди — речовини, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості; фенол — антиоксидант, який може мати корисний вплив на здоров'я;

фенол — антиоксидант, який може мати корисний вплив на здоров'я; антоціани — потужний антиоксидант;

антоціани — потужний антиоксидант; цукри — фруктоза (55%), глюкоза (43%) і сахароза (3%).

Варто зауважити, що загальний вміст цукру в жимолості коливається від 15 мг/г до 28,85 мг/г, тоді як у чорниці — 78,1 мг/г, у малині та шовковиці — 45,5 мг/г і 38,2 мг/г. Тому ця ягода ідеальний вибір для діабетиків. Калорійність ягоди — 30-40 кКал/100 г, тому її можна включати до раціону і тим, хто на дієті.

Ягоди жимолості. Фото: shutterstock.com

Які корисні властивості має жимолость та кому її варто їсти

Як повідомляють в Klarity Health Library, жимолость має позитивний вплив на організм, збагачуючи його вищеперерахованими вітамінами та іншими корисними речовинами.

Вважається, що найбільшу користь ягода несе серцево-судинній системі, через високий вміст калію та вітаміну С. Деякі дослідження демонструють, що присутні у жимолості сполуки є профілактикою утворення тромбів та атеросклеротичних бляшок, а також підвищують еластичність стінок судин, попереджаючи інфаркти та інсульти.

Не менш цінна жимолость для органів травної системи та печінки, завдяки пектину — найкращого з природних сорбентів. Ягоди допомагають підтримувати кишкові бактерії та діють як пробіотики, вони додатково мають антибактеріальну дію проти таких бактерій, як Campylobacter jejuni, Bacillus subtilis і Kocuria rhizophila.

Завдяки речовинам, що діють як гепапротектори, можна покращити роботу печінки та відновити її клітини. Також плоди здатні полегшувати відходження жовчі і покращувати стан жовчного міхура.

Іридоїди, що присутні у жимолості, здатні зменшувати запалення, спазми, біль та рівень цукру, а також захищати від ушкоджень серце, печінку та судини, посилювати імунітет, боротися з вірусами та пухлинами.

Крим цього, антоціани в жимолості допомагають регулювати підвищення чутливості до інсуліну та глюкози, а також регулюють рівень цукру в крові.

Жимолость бореться з вільними радикалами в організмі, які викликають запалення. Це одна з небагатьох ягід, здатних приносити реальну користь при запаленнях сечовивідних шляхів.

Жимолость допомагає зміцнити нерви, кістки, суглоби, покращити витривалість, пам'ять та сон. І все це разом робить її справжнім суперфудом.

Ягоди жимолості. Фото: shutterstock.com

Скільки можна їсти жимолості на день

Як будь-який продукт із високою біологічною активністю, корисна жимолость може нашкодити, якщо з'їсти її занадто багато. Тому досвідчені дієтологи рекомендують обмежуватися дозою, яка дорівнює 100 г на добу (для дорослої людини).

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