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Ранняя целебная ягода жимолость — какая на вкус и что стоит о ней знать

10 июня 2024 17:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Жимолость — что это за ягода, какой имеет вкус и почему она очень полезна
Мужчина держит в руках большие ягоды жимолости. Фото: drzewka-faworytka.pl
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Жимолость съедобная или голубая — одна из самых полезных ягод, которая появляется самой первой. Небольшие сочные ярко-голубые плоды — кладезь витаминов. Но, несмотря на это, в Украине мало кто знаком с этим вкусным и целебным растением.

Новини.LIVE рассказывает, что это за ягода, какой имеет вкус и почему она очень полезна.

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Какая по вкусу жимолость

В Украине эта ягода также известна под другим названием — бружмель. Под матовым "налетом", придающим выразительный голубой цвет плодам, могут скрываться любые оттенки сине-черно-фиолетовой гаммы.

По цвету и по вкусу жимолость напоминает ягоды голубики или черники. Также могут быть ощутимы ноты клубники или черной смородины. Ягода часто имеет тонкую горчинку, как у брусники, из-за содержания дубильных веществ.

Описать вкус плодов жимолости можно так — сбалансированный кисло-сладкий с возможной легкой тонкой горчинкой и терпкостью.

Интересно, что вкус и полезные свойства жимолости зависят от места ее роста. Так в жарких и сухих широтах в ягоде больше дубильных веществ, сахаров, красителей. Она больше горчит. А в умеренно-континентальном климате ягода имеет больше фенольных соединений, моносахаридов, аскорбиновой кислоты, из-за чего имеет более выраженную кислинку.

 

Какая по вкусу жимолость
Свежая жимолость в тарелке. Фото: shutterstock.com

Какая пищевая ценность жимолости

Как утверждают эксперты, жимолость содержит в четыре раза больше антиоксидантов, чем черника, а еще богата витамином С. Содержание аскорбиновой кислоты колеблется от 17 мг до 25 мг на 100 г, хотя в некоторых сортах может достигать до 186 мг/100 г.

Также ягода содержит:

  • калий — в 100 г столько, сколько и в банане;
  • марганец;
  • кальций;
  • фосфор;
  • магний;
  • йод;
  • кремний;
  • цинк;
  • железо;
  • медь;
  • В1;
  • В2;
  • В9;
  • органические кислоты — лимонная, яблочная, хинная, винная, шикимовая и фумаровая кислоты;
  • пектиновые соединения;
  • дубильные вещества;
  • иридоиды — вещества, обладающие противовоспалительными и антиоксидантными свойствами;
  • фенол — антиоксидант, который может оказывать полезное влияние на здоровье;
  • антоцианы — мощный антиоксидант;
  • сахара — фруктоза (55%), глюкоза (43%) и сахароза (3%).

Следует заметить, что общее содержание сахара в жимолости колеблется от 15 до 28,85 мг/г, тогда как у черники — 78,1 мг/г, в малине и шелковице — 45,5 мг/г и 38,2 мг/ч. Поэтому эта ягода — идеальный выбор для диабетиков. Калорийность ягоды — 30-40 кКал/100 г, потому ее можно включать в рацион и тем, кто на диете.

 

Какая пищевая ценность жимолости
Ягоды жимолости. Фото: shutterstock.com

Какие полезные свойства имеет жимолость и кому ее следует есть

Как сообщают в Klarity Health Library, жимолость оказывает положительное влияние на организм, обогащая его вышеперечисленными витаминами и другими полезными веществами.

Считается, что наибольшую пользу ягода несет сердечно-сосудистой системе, из-за высокого содержания калия и витамина С. Некоторые исследования демонстрируют, что присутствующие в жимолости соединения являются хорошей профилактикой образования тромбов и атеросклеротических бляшек, а также повышают эластичность стенок сосудов, предупреждая инфаркты и инсульты.

Не менее ценна жимолость для органов пищеварительной системы и печени, благодаря пектину — лучшему из природных сорбентов. Ягоды помогают поддерживать кишечные бактерии и действуют как пробиотики, они дополнительно оказывают антибактериальное действие против таких бактерий, как Campylobacter jejuni, Bacillus subtilis и Kocuria rhizophila.

Благодаря веществам, действующим как гепапротекторы, можно улучшить работу печени и восстановить клетки. Также плоды способны облегчать отхождение желчи и улучшать состояние желчного пузыря.

Присутствующие в жимолости иридоиды способны уменьшать воспаление, спазмы, боль и уровень сахара, а также защищать от повреждений сердце, печень и сосуды, усиливать иммунитет, бороться с вирусами и опухолями.

Кроме того, антоцианы в жимолости помогают регулировать повышение чувствительности к инсулину и глюкозе, а также регулируют уровень сахара в крови.

Жимолость борется со свободными радикалами в организме, вызывающими воспаление. Это одна из немногих ягод, способных приносить реальную пользу при воспалениях мочевыводящих путей.

Жимолость помогает укрепить нервы, кости, суставы, улучшить выносливость, память и сон. И все это вместе делает ее настоящим суперфудом.

 

Сколько можно есть жимолости в день
Ягоды жимолости. Фото: shutterstock.com

Сколько можно есть жимолости в день

Как любой продукт с высокой биологической активностью полезная жимолость может навредить, если съесть ее слишком много. Поэтому опытные диетологи рекомендуют ограничиваться дозой, равной 100 г/сутки (для взрослого человека).

 

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