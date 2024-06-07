Як правильно поливати полуницю на городі — як часто це потрібно робити

Дачник, який поливає полуницю на городі. Фото: Gardening Know How

Полуниця — це одна з найулюбленіших багатьма сезонних культур в літню пору року, вирощування якої приносить справжнє задоволення. Але щоб виростити солодку та велику ягоду на городі, потрібно розуміти головні принципи її поливу.

Новини.LIVE ділиться порадами стосовно вирощування полуниці.

Читайте також:

Основні правила поливу полуниці

Як часто варто поливати полуницю

Періодичність поливу цієї ягідної культури залежить від декількох факторів, зокрема, від:

Умов клімату

Типу ґрунту

Стадії росту рослини

Суглинки потребують більший об’єм води, ніж піщані ґрунти. Щоб забезпечити необхідний доступ кисню до кореневої системи полуниці, варто розпушити ґрунт і видалити бур’яни. Зазвичай досвідчені дачники поливають один квадратний метр десятьма літрами води.

Це допоможе корінню полуниці отримати потрібний рівень вологи, а ґрунту — не пересихати.

Людина, яка поливає полуницю. Фото: Freepik

Як правильно поливати полуницю

Варто розуміти, що необхідно замульчувати грядки, щоб забезпечити необхідну кількість вологи в ґрунті, не дати бур’янам рости і знизити ризик того, що ягоди можуть пошкодитися, коли почнуть контактувати з ґрунтом.

Якщо надворі дуже спекотно або постійно ллють дощі, варто захистити полуницю плівкою, щоб рослина не постраждала. Вона допоможе культурі утримувати потрібний рівень вологи та захистить її від негативного впливу ззовні.

Вирощування полуниці на городі під плівкою. Фото: Pinterest

Щоб ретельно зволожити полуницю на городі, скористайтеся системами крапельного поливу, щоб вода потрапила безпосередньо до коріння цієї культури. Перевагами цього способу є:

Економія води

Рівномірне зволоження ґрунту

Нагадаємо, ми писали про те, для чого додавати дріжджі до полуниці під час вирощування.

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно обрізати полуницю в літній сезон.

Також ми повідомляли про те, як правильно заморозити полуницю на зиму.