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Навіщо підживлювати полуницю дріжджами — неймовірні факти

6 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як виростити солодку полуницю за допомогою дріжджів — лайфхаки від експертів
Людина, яка тримає величезну полуницю в руці. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені городники поділилися ефективними лайфхаками, які можуть допомогти виростити солодку і соковиту полуницю. Використовуючи звичайні дріжджі, можна підвищити врожайність сезонних ягід і виростити найсмачніші плоди на своєму городі.

Новини.LIVE розповідає, як виростити полуницю за допомогою дріжджів.

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Для чого і як підживлювати полуницю дріжджами

Щоб виростити смачну полуницю, підживлюйте її дріжджами двічі або тричі на сезон лише тоді, коли ґрунт достатньо прогрівся. Так можна стимулювати ріст полуниці та захистити її від різних захворювань. Якщо робити це під час цвітіння, можна збільшити кількість квіток та зав'язі полуниці.

Якщо підживлювати полуницю дріжджами після збору врожаю, можна спровокувати виникнення нових квіткових бруньок і ріст молодих корінців. Але варто розуміти, що під час цих процесів з ґрунту зникає калій і кальцій, тому між підживленням обов’язково додавайте попіл.

Человек, держащий удобрение в руке возле клубники
Людина, яка тримає добриво в руці біля полуниці. Фото: Epic Gardening

Як зробити підживлення з дріжджів

Сирі дріжджі

Щоб скористатися такими дріжджами, візьміть такі інгредієнти, як:

  • Дріжджі — два кілограми
  • Воду — десять літрів

Подрібніть дріжджі та розведіть їх у теплій воді за температури від 25 до 28 градусів тепла. Залиште в такому вигляді на один-два дні, потім розбавте суміш у 15 разів і вливайте по 300-350 мілілітрів під кожен кущ полуниці.

Дачник, подпитывающий клубнику
Дачник, який підживлює полуницю. Фото: Pinterest

Сухі дріжджі

Щоб підживити полуницю сухими дріжджами, візьміть:

  • Сухі дріжджі — дві столові ложки
  • Теплу воду — десять літрів
  • Цукор — чотири столові ложки

Змішайте ці інгредієнти і залиште побродити на дві-три години, потім розбавте в десять разів і підживіть рослину. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно обрізати полуницю влітку і навіщо це робити.

Раніше ми розповідали про те, в який період і як садити полуницю в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачний десерт із полуницею за 30 хвилин.

дріжджі
полуниця
підживлення
город

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