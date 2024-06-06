Как вырастить сладкую клубнику с помощью дрожжей — лайфхаки от экспертов

Зачем подкармливать клубнику дрожжами — невероятные факты
Опытные огородники поделились эффективными лайфхаками, которые могут помочь вырастить сладкую и сочную клубнику. Используя обычные дрожжи, можно повысить урожайность сезонных ягод и вырастить вкуснейшие плоды на своем огороде.
Новини.LIVE рассказывает, как вырастить клубнику с помощью дрожжей.
Для чего и как подкармливать клубнику дрожжами
Чтобы вырастить вкусную клубнику, подпитывайте ее дрожжами дважды или трижды в сезон только тогда, когда почва достаточно прогрелась. Так можно стимулировать рост клубники и защитить ее от различных заболеваний. Если это делать во время цветения, можно увеличить количество цветков и завязи клубники.
Если подпитывать клубнику дрожжами после сбора урожая, можно спровоцировать возникновение новых цветочных почек и рост молодых корешков. Но следует понимать, что во время этих процессов с почвы исчезает калий и кальций, поэтому между подкормками обязательно добавляйте пепел.
Как сделать подкормку из дрожжей
Сырые дрожжи
Чтобы использовать такие дрожжи, возьмите такие ингредиенты, как:
- Дрожжи — два килограмма
- Воду — десять литров
Размельчите дрожжи и разведите их в теплой воде при температуре от 25 до 28 градусов тепла. Оставьте в таком виде на один-два дня, затем разбавьте смесь в 15 раз и вливайте по 300-350 миллилитров под каждый куст клубники.
Сухие дрожжи
Чтобы подкормить клубнику сухими дрожжами, возьмите:
- Сухие дрожжи — две столовые ложки
- Теплую воду — десять литров
- Сахар — четыре столовые ложки
Смешайте эти ингредиенты и оставьте побродить на два-три часа, затем разбавьте в десять раз и подкормите растение.
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