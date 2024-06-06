Как вырастить сладкую клубнику с помощью дрожжей — лайфхаки от экспертов

Человек, держащий огромную клубнику в руке. Фото: Pinterest

Опытные огородники поделились эффективными лайфхаками, которые могут помочь вырастить сладкую и сочную клубнику. Используя обычные дрожжи, можно повысить урожайность сезонных ягод и вырастить вкуснейшие плоды на своем огороде.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить клубнику с помощью дрожжей.

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Чтобы вырастить вкусную клубнику, подпитывайте ее дрожжами дважды или трижды в сезон только тогда, когда почва достаточно прогрелась. Так можно стимулировать рост клубники и защитить ее от различных заболеваний. Если это делать во время цветения, можно увеличить количество цветков и завязи клубники.

Если подпитывать клубнику дрожжами после сбора урожая, можно спровоцировать возникновение новых цветочных почек и рост молодых корешков. Но следует понимать, что во время этих процессов с почвы исчезает калий и кальций, поэтому между подкормками обязательно добавляйте пепел.

Человек, держащий удобрение в руке возле клубники. Фото: Epic Gardening

Как сделать подкормку из дрожжей

Сырые дрожжи

Чтобы использовать такие дрожжи, возьмите такие ингредиенты, как:

Дрожжи — два килограмма

Воду — десять литров

Размельчите дрожжи и разведите их в теплой воде при температуре от 25 до 28 градусов тепла. Оставьте в таком виде на один-два дня, затем разбавьте смесь в 15 раз и вливайте по 300-350 миллилитров под каждый куст клубники.

Дачник, подпитывающий клубнику. Фото: Pinterest

Сухие дрожжи

Чтобы подкормить клубнику сухими дрожжами, возьмите:

Сухие дрожжи — две столовые ложки

Теплую воду — десять литров

Сахар — четыре столовые ложки

Смешайте эти ингредиенты и оставьте побродить на два-три часа, затем разбавьте в десять раз и подкормите растение.

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