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Зачем подкармливать клубнику дрожжами — невероятные факты

6 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как вырастить сладкую клубнику с помощью дрожжей — лайфхаки от экспертов
Человек, держащий огромную клубнику в руке. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Опытные огородники поделились эффективными лайфхаками, которые могут помочь вырастить сладкую и сочную клубнику. Используя обычные дрожжи, можно повысить урожайность сезонных ягод и вырастить вкуснейшие плоды на своем огороде.

Новини.LIVE рассказывает, как вырастить клубнику с помощью дрожжей.

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Для чего и как подкармливать клубнику дрожжами

Чтобы вырастить вкусную клубнику, подпитывайте ее дрожжами дважды или трижды в сезон только тогда, когда почва достаточно прогрелась. Так можно стимулировать рост клубники и защитить ее от различных заболеваний. Если это делать во время цветения, можно увеличить количество цветков и завязи клубники.

Если подпитывать клубнику дрожжами после сбора урожая, можно спровоцировать возникновение новых цветочных почек и рост молодых корешков. Но следует понимать, что во время этих процессов с почвы исчезает калий и кальций, поэтому между подкормками обязательно добавляйте пепел.

Человек, держащий удобрение в руке возле клубники
Человек, держащий удобрение в руке возле клубники. Фото: Epic Gardening

Как сделать подкормку из дрожжей

Сырые дрожжи

Чтобы использовать такие дрожжи, возьмите такие ингредиенты, как:

  • Дрожжи — два килограмма
  • Воду — десять литров

Размельчите дрожжи и разведите их в теплой воде при температуре от 25 до 28 градусов тепла. Оставьте в таком виде на один-два дня, затем разбавьте смесь в 15 раз и вливайте по 300-350 миллилитров под каждый куст клубники.

Дачник, подпитывающий клубнику
Дачник, подпитывающий клубнику. Фото: Pinterest

Сухие дрожжи

Чтобы подкормить клубнику сухими дрожжами, возьмите:

  • Сухие дрожжи — две столовые ложки
  • Теплую воду — десять литров
  • Сахар — четыре столовые ложки

Смешайте эти ингредиенты и оставьте побродить на два-три часа, затем разбавьте в десять раз и подкормите растение.

Напомним, мы писали о том, как правильно обрезать клубнику летом и зачем это делать.

Раньше мы рассказывали о том, в какой период и как сажать клубнику в 2024 году.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусный десерт с клубникой за 30 минут.

дрожжи
клубника
подкормка
огород

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