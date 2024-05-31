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Як обрізати полуницю влітку і навіщо — як зберегти врожай на наступний рік

31 травня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно обрізати полуницю влітку 2024 і навіщо це робити — інструкція в картинках
Садівник, який обрізає кущі полуниці. Фото: GardenBeast
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Влітку необхідно обрізати кущі полуниці, щоб омолодити їх, знизити ризик виникнення хвороб і покращити врожайність. Але перш ніж це робити, потрібно розуміти, як ця процедура допоможе ягоді та як правильно обрізати кущі цієї рослини.

Про це розповідає WikiHow.

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Обрізати кущі цієї ягоди після періоду плодоношення потрібно для того, щоб омолодити їх і не дати молодим пагонам захворіти. Також старе листя є своєрідним "магнітом" для різних шкідників, тому їхнє видалення допоможе їх позбутися раз і назавжди.

Знищуючи старі пагони, ви допомагаєте кущам популярної сезонної ягоди зберігати сили на ріст і не витрачати їх на розвиток зайвих пагонів.

Процедура обрезки кустов клубники
Процедура обрізання кущів полуниці. Фото: WikiHow

Як потрібно обрізати полуницю влітку

Перш ніж проводити цю процедуру, візьміть ножиці або гострий секатор, які вам в цьому допоможуть. Річ у тому, що полуниця має міцні вуса, тому їх неможливо обрізати без цих садових інструментів, тому навіть не думайте над тим, щоб зробити це руками.

Обрезка кустов клубники садовым инструментом
Обрізання кущів полуниці садовим інструментом. Фото: WikiHow

Уважно подивіться на кожен кущ полуниці і приберіть листя, на якому ви побачили дивні плями або отвори.

Удаление поврежденных листьев клубники
Видалення пошкоджених листів полуниці. Фото: WikiHow

Також досвідчені городники рекомендують видаляти пусті квітконоси. 

Удаление цветоносов на кусте клубники
Видалення квітконосів на кущі полуниці. Фото: WikiHow

Якщо ви хочете збільшити кількість кущів цієї сезонної ягоди наступного року, не обрізайте всі вуса на кущах, а залиште по дві-три штуки. Якщо ви не хочете збільшувати врожай цієї ягоди наступного року, можете обрізати геть усі вуса на кущах.

Після цієї процедури ретельно полийте ягоду, а наприкінці літнього сезону додайте ефективні добрива, щоб наділити кущі всіма необхідними компонентами. 

Нагадаємо, ми писали про те, в який період і як правильно обрізати кущі полуниці. 

Раніше ми розповідали про те, як і чим потрібно підживлювати полуницю для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, як можна розпізнати солодку полуницю на ринку.

полуниця
ягоди
врожай
город

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