Як правильно обрізати полуницю влітку 2024 і навіщо це робити — інструкція в картинках

Як обрізати полуницю влітку і навіщо — як зберегти врожай на наступний рік
Влітку необхідно обрізати кущі полуниці, щоб омолодити їх, знизити ризик виникнення хвороб і покращити врожайність. Але перш ніж це робити, потрібно розуміти, як ця процедура допоможе ягоді та як правильно обрізати кущі цієї рослини.
Про це розповідає WikiHow.
З якою метою обрізають полуницю влітку
Обрізати кущі цієї ягоди після періоду плодоношення потрібно для того, щоб омолодити їх і не дати молодим пагонам захворіти. Також старе листя є своєрідним "магнітом" для різних шкідників, тому їхнє видалення допоможе їх позбутися раз і назавжди.
Знищуючи старі пагони, ви допомагаєте кущам популярної сезонної ягоди зберігати сили на ріст і не витрачати їх на розвиток зайвих пагонів.
Як потрібно обрізати полуницю влітку
Перш ніж проводити цю процедуру, візьміть ножиці або гострий секатор, які вам в цьому допоможуть. Річ у тому, що полуниця має міцні вуса, тому їх неможливо обрізати без цих садових інструментів, тому навіть не думайте над тим, щоб зробити це руками.
Уважно подивіться на кожен кущ полуниці і приберіть листя, на якому ви побачили дивні плями або отвори.
Також досвідчені городники рекомендують видаляти пусті квітконоси.
Якщо ви хочете збільшити кількість кущів цієї сезонної ягоди наступного року, не обрізайте всі вуса на кущах, а залиште по дві-три штуки. Якщо ви не хочете збільшувати врожай цієї ягоди наступного року, можете обрізати геть усі вуса на кущах.
Після цієї процедури ретельно полийте ягоду, а наприкінці літнього сезону додайте ефективні добрива, щоб наділити кущі всіма необхідними компонентами.
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