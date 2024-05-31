Як правильно обрізати полуницю влітку 2024 і навіщо це робити — інструкція в картинках

Садівник, який обрізає кущі полуниці. Фото: GardenBeast

Влітку необхідно обрізати кущі полуниці, щоб омолодити їх, знизити ризик виникнення хвороб і покращити врожайність. Але перш ніж це робити, потрібно розуміти, як ця процедура допоможе ягоді та як правильно обрізати кущі цієї рослини.

Про це розповідає WikiHow.

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Обрізати кущі цієї ягоди після періоду плодоношення потрібно для того, щоб омолодити їх і не дати молодим пагонам захворіти. Також старе листя є своєрідним "магнітом" для різних шкідників, тому їхнє видалення допоможе їх позбутися раз і назавжди.

Знищуючи старі пагони, ви допомагаєте кущам популярної сезонної ягоди зберігати сили на ріст і не витрачати їх на розвиток зайвих пагонів.

Процедура обрізання кущів полуниці. Фото: WikiHow

Як потрібно обрізати полуницю влітку

Перш ніж проводити цю процедуру, візьміть ножиці або гострий секатор, які вам в цьому допоможуть. Річ у тому, що полуниця має міцні вуса, тому їх неможливо обрізати без цих садових інструментів, тому навіть не думайте над тим, щоб зробити це руками.

Обрізання кущів полуниці садовим інструментом. Фото: WikiHow

Уважно подивіться на кожен кущ полуниці і приберіть листя, на якому ви побачили дивні плями або отвори.

Видалення пошкоджених листів полуниці. Фото: WikiHow

Також досвідчені городники рекомендують видаляти пусті квітконоси.

Видалення квітконосів на кущі полуниці. Фото: WikiHow

Якщо ви хочете збільшити кількість кущів цієї сезонної ягоди наступного року, не обрізайте всі вуса на кущах, а залиште по дві-три штуки. Якщо ви не хочете збільшувати врожай цієї ягоди наступного року, можете обрізати геть усі вуса на кущах.

Після цієї процедури ретельно полийте ягоду, а наприкінці літнього сезону додайте ефективні добрива, щоб наділити кущі всіма необхідними компонентами.

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