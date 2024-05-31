Как правильно обрезать клубнику летом 2024 и зачем это делать — инструкция в картинках

Как обрезать клубнику летом и зачем — как сохранить урожай на следующий год
Летом необходимо обрезать кусты клубники, чтобы омолодить их, снизить риск возникновения болезней и улучшить урожайность. Но прежде чем это делать, нужно понимать, как эта процедура поможет ягоде и как правильно обрезать кусты этого растения.
Об этом рассказывает WikiHow.
С какой целью обрезают клубнику летом
Обрезать кусты этой ягоды после периода плодоношения нужно для того, чтобы омолодить их и не дать молодым побегам заболеть. Также старые листья являются своеобразным "магнитом" для разных вредителей, поэтому их удаление поможет от них избавиться раз и навсегда.
Уничтожая старые побеги, вы помогаете кустам популярной сезонной ягоды сохранять силы на рост и не тратить их на развитие лишних побегов.
Как нужно обрезать клубнику летом
Прежде чем проводить эту процедуру, возьмите ножницы или острый секатор, которые вам в этом помогут. Дело в том, что у клубники крепкие усы, поэтому их невозможно обрезать без этих садовых инструментов, поэтому даже не думайте над тем, чтобы сделать это руками.
Внимательно посмотрите на каждый куст клубники и уберите листья, на которых вы увидели странные пятна или отверстия.
Также опытные огородники рекомендуют удалять пустые цветоносы.
Если вы хотите увеличить количество кустов этой сезонной ягоды в следующем году, не обрезайте все усы на кустах, а оставьте по две-три штуки. Если вы не хотите увеличивать урожай этой ягоды в следующем году, можете обрезать абсолютно все усы на кустах.
После этой процедуры тщательно полейте ягоду, а к концу летнего сезона добавьте эффективные удобрения, чтобы наделить кусты всеми необходимыми компонентами.
Напомним, мы писали о том, в какой период и как правильно обрезать кусты клубники.
Раньше мы рассказывали о том, как и чем нужно подкармливать клубнику для большого урожая.
Также мы сообщали о том, как можно распознать сладкую клубнику на рынке.
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