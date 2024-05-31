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Как обрезать клубнику летом и зачем — как сохранить урожай на следующий год

31 мая 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно обрезать клубнику летом 2024 и зачем это делать — инструкция в картинках
Садовод, обрезающий кусты клубники. Фото: GardenBeast
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Летом необходимо обрезать кусты клубники, чтобы омолодить их, снизить риск возникновения болезней и улучшить урожайность. Но прежде чем это делать, нужно понимать, как эта процедура поможет ягоде и как правильно обрезать кусты этого растения.

Об этом рассказывает WikiHow.

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С какой целью обрезают клубнику летом

Обрезать кусты этой ягоды после периода плодоношения нужно для того, чтобы омолодить их и не дать молодым побегам заболеть. Также старые листья являются своеобразным "магнитом" для разных вредителей, поэтому их удаление поможет от них избавиться раз и навсегда.

Уничтожая старые побеги, вы помогаете кустам популярной сезонной ягоды сохранять силы на рост и не тратить их на развитие лишних побегов.

Процедура обрезки кустов клубники
Процедура обрезки кустов клубники. Фото: WikiHow

Как нужно обрезать клубнику летом

Прежде чем проводить эту процедуру, возьмите ножницы или острый секатор, которые вам в этом помогут. Дело в том, что у клубники крепкие усы, поэтому их невозможно обрезать без этих садовых инструментов, поэтому даже не думайте над тем, чтобы сделать это руками.

Обрезка кустов клубники садовым инструментом
Обрезка кустов клубники садовым инструментом. Фото: WikiHow

Внимательно посмотрите на каждый куст клубники и уберите листья, на которых вы увидели странные пятна или отверстия.

Удаление поврежденных листьев клубники
Удаление поврежденных листьев клубники. Фото: WikiHow

Также опытные огородники рекомендуют удалять пустые цветоносы.

Удаление цветоносов на кусте клубники
Удаление цветоносов на кусте клубники. Фото: WikiHow

Если вы хотите увеличить количество кустов этой сезонной ягоды в следующем году, не обрезайте все усы на кустах, а оставьте по две-три штуки. Если вы не хотите увеличивать урожай этой ягоды в следующем году, можете обрезать абсолютно все усы на кустах.

После этой процедуры тщательно полейте ягоду, а к концу летнего сезона добавьте эффективные удобрения, чтобы наделить кусты всеми необходимыми компонентами.

Напомним, мы писали о том, в какой период и как правильно обрезать кусты клубники.

Раньше мы рассказывали о том, как и чем нужно подкармливать клубнику для большого урожая.

Также мы сообщали о том, как можно распознать сладкую клубнику на рынке.

клубника
ягоды
урожай
огород

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