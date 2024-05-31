Как правильно обрезать клубнику летом 2024 и зачем это делать — инструкция в картинках

Садовод, обрезающий кусты клубники. Фото: GardenBeast

Летом необходимо обрезать кусты клубники, чтобы омолодить их, снизить риск возникновения болезней и улучшить урожайность. Но прежде чем это делать, нужно понимать, как эта процедура поможет ягоде и как правильно обрезать кусты этого растения.

Об этом рассказывает WikiHow.

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Обрезать кусты этой ягоды после периода плодоношения нужно для того, чтобы омолодить их и не дать молодым побегам заболеть. Также старые листья являются своеобразным "магнитом" для разных вредителей, поэтому их удаление поможет от них избавиться раз и навсегда.

Уничтожая старые побеги, вы помогаете кустам популярной сезонной ягоды сохранять силы на рост и не тратить их на развитие лишних побегов.

Процедура обрезки кустов клубники. Фото: WikiHow

Как нужно обрезать клубнику летом

Прежде чем проводить эту процедуру, возьмите ножницы или острый секатор, которые вам в этом помогут. Дело в том, что у клубники крепкие усы, поэтому их невозможно обрезать без этих садовых инструментов, поэтому даже не думайте над тем, чтобы сделать это руками.

Обрезка кустов клубники садовым инструментом. Фото: WikiHow

Внимательно посмотрите на каждый куст клубники и уберите листья, на которых вы увидели странные пятна или отверстия.

Удаление поврежденных листьев клубники. Фото: WikiHow

Также опытные огородники рекомендуют удалять пустые цветоносы.

Удаление цветоносов на кусте клубники. Фото: WikiHow

Если вы хотите увеличить количество кустов этой сезонной ягоды в следующем году, не обрезайте все усы на кустах, а оставьте по две-три штуки. Если вы не хотите увеличивать урожай этой ягоды в следующем году, можете обрезать абсолютно все усы на кустах.

После этой процедуры тщательно полейте ягоду, а к концу летнего сезона добавьте эффективные удобрения, чтобы наделить кусты всеми необходимыми компонентами.

Напомним, мы писали о том, в какой период и как правильно обрезать кусты клубники.

Раньше мы рассказывали о том, как и чем нужно подкармливать клубнику для большого урожая.

Также мы сообщали о том, как можно распознать сладкую клубнику на рынке.