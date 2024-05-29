Як правильно заморозити полуницю на зиму — важливі правила та поради

Заморожена полуниця. Фото: marthastewart.com

В теплу пору року важливо заготувати на зиму свіжу полуницю. Найдоступніший для домашніх умов спосіб — заморожування ягід в холодильнику.

Як правильно зберегти полуницю на зиму.

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Підготовка ягоди

Візьміть тверді добре поспілі ягоди.

Промийте полуницю під проточною водою.

Хвостики обривати поки непотрібно.

Добре просушить полуницю на чистому рушнику протягом 1,5 години.

Фото: thespruceeats.com

Передзаморожування

Перед тим, як заморозити полуницю в морозильній камері, її потрібно загартувати холодом, щоб подовжити термін зберігання ягід.

Полуниця одразу поміщена в морозилку зберігається 6 місяців, а попередньо загартована — 10-12 місяців.

Складіть промиту та просушену ягоду в сухий контейнер.

Помістіть в холодильник на дві години.

Заморожування

Перемістіть ягоди в морозилку в тому ж контейнері.

Залиште на шість годин.

Звільніть полуницю від хвостиків.

Складіть в пакети для зберігання.

Залиште ягоду в морозьній камері.

Раніше ми писали, коли та як ще можна посадити полуницю 2024 року. Також розповідали, як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів.