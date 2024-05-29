Як правильно заморозити полуницю на зиму — важливі правила та поради

Щоб не втратила смак, вітаміни та форму — як заморозити полуницю на зиму
29 травня 2024 06:40
Заморожена полуниця. Фото: marthastewart.com
В теплу пору року важливо заготувати на зиму свіжу полуницю. Найдоступніший для домашніх умов спосіб — заморожування ягід в холодильнику.
Як правильно зберегти полуницю на зиму.
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Підготовка ягоди
- Візьміть тверді добре поспілі ягоди.
- Промийте полуницю під проточною водою.
- Хвостики обривати поки непотрібно.
- Добре просушить полуницю на чистому рушнику протягом 1,5 години.
Передзаморожування
Перед тим, як заморозити полуницю в морозильній камері, її потрібно загартувати холодом, щоб подовжити термін зберігання ягід.
Полуниця одразу поміщена в морозилку зберігається 6 місяців, а попередньо загартована — 10-12 місяців.
- Складіть промиту та просушену ягоду в сухий контейнер.
- Помістіть в холодильник на дві години.
Заморожування
- Перемістіть ягоди в морозилку в тому ж контейнері.
- Залиште на шість годин.
- Звільніть полуницю від хвостиків.
- Складіть в пакети для зберігання.
- Залиште ягоду в морозьній камері.
Раніше ми писали, коли та як ще можна посадити полуницю 2024 року. Також розповідали, як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів.
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