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Щоб не втратила смак, вітаміни та форму — як заморозити полуницю на зиму

29 травня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно заморозити полуницю на зиму — важливі правила та поради
Заморожена полуниця. Фото: marthastewart.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

В теплу пору року важливо заготувати на зиму свіжу полуницю. Найдоступніший для домашніх умов спосіб — заморожування ягід в холодильнику.

Як правильно зберегти полуницю на зиму.

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Підготовка ягоди

  • Візьміть тверді добре поспілі ягоди.
  • Промийте полуницю під проточною водою.
  • Хвостики обривати поки непотрібно.
  • Добре просушить полуницю на чистому рушнику протягом 1,5 години.

 

Щоб не втратила смак, вітаміни та форму — як заморозити полуницю на зиму - фото 1
Фото: thespruceeats.com

Передзаморожування

Перед тим, як заморозити полуницю в морозильній камері, її потрібно загартувати холодом, щоб подовжити термін зберігання ягід.

Полуниця одразу поміщена в морозилку зберігається 6 місяців, а попередньо загартована — 10-12 місяців.

  • Складіть промиту та просушену ягоду в сухий контейнер.
  • Помістіть в холодильник на дві години.

Заморожування

  • Перемістіть ягоди в морозилку в тому ж контейнері.
  • Залиште на шість годин.
  • Звільніть полуницю від хвостиків.
  • Складіть в пакети для зберігання.
  • Залиште ягоду в морозьній камері.

Раніше ми писали, коли та як ще можна посадити полуницю 2024 року. Також розповідали, як правильно відмити ягоди від паразитів, бактерій та залишків пестицидів.

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заморозка ягід

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